Навальному устроили выездной суд в отделе полиции. Первые кадры

Меру пресечения российскому оппозиционеру Алексею Навальному избирает выездной закрытый суд в отделе полиции в московских Химках.

Как сообщил в Telegram координатор штаба Навального Леонид Волков, власти "боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею".

Федеральная служба исполнения наказаний РФ просит заключить Навального под стражу.

Пресс-секретарь Фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш опубликовала видеокомментарий Навального, который заявил, что выездной суд – это "насмешка над правосудием".

"Видимо, тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку Уголовно-процессуальный кодекс", – заявил он.

Навального судят прямо в отделении полиции

Начался выездной закрытый суд

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL:

Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.

В аэропорт "Внуково", куда должен был прибыть самолет с оппозиционером, пришло множество его сторонников. Из-за этого туда приехали автозаки с ОМОНом, силовики начали применять силу против людей.

В результате Навального все же задержали прямо на стойке паспортного контроля и поместили под стражу.

Утром 18 января стало известно, что оппозиционера доставили в СИЗО города Химки в Подмосковье, но адвоката к нему не пускают.