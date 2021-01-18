Навальному устроили выездной суд в отделе полиции. Первые кадры

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новости России
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Навальному устроили выездной суд в отделе полиции. Первые кадры

Меру пресечения российскому оппозиционеру Алексею Навальному избирает выездной закрытый суд в отделе полиции в московских Химках.

Как сообщил в Telegram координатор штаба Навального Леонид Волков, власти "боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею".

Федеральная служба исполнения наказаний РФ просит заключить Навального под стражу.

Пресс-секретарь Фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш опубликовала видеокомментарий Навального, который заявил, что выездной суд – это "насмешка над правосудием".

"Видимо тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс", – заявил он.

Навального судят прямо в отделении полиции
Начался выездной закрытый суд
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РоссияАлексей Навальный