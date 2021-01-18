Навальному устроили выездной суд в отделе полиции. Первые кадры
Меру пресечения российскому оппозиционеру Алексею Навальному избирает выездной закрытый суд в отделе полиции в московских Химках.
Как сообщил в Telegram координатор штаба Навального Леонид Волков, власти "боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею".
Федеральная служба исполнения наказаний РФ просит заключить Навального под стражу.
Пресс-секретарь Фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш опубликовала видеокомментарий Навального, который заявил, что выездной суд – это "насмешка над правосудием".
"Видимо тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс", – заявил он.
Алексея из зала "суда" pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL:
Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.
В аэропорт "Внуково", куда должен был прибыть самолет с оппозиционером, пришло множество его сторонников. Из-за этого туда приехали автозаки с ОМОНом, силовики начали применять силу против людей.
В результате Навального все же задержали прямо на стойке паспортного контроля и поместили под стражу.
Утром 18 января стало известно, что оппозиционера доставили в СИЗО города Химки в Подмосковье, но адвоката к нему не пускают.
Украинские и западные политики, а также правозащитники отреагировали на задержание Навального.