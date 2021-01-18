Навальному дали 30 суток ареста
Суд в подмосковных Химках арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток.
Как сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев, срок содержания Навального под стражей – до 15 февраля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.
Утром 18 января стало известно, что оппозиционера доставили в СИЗО города Химки в Подмосковье, но адвоката к нему не пускают.
Меру пресечения Навальному избирал выездной суд в отделе полиции в Химках.
Украинские и западные политики, а также правозащитники отреагировали на задержание Навального.