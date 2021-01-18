Навальному дали 30 суток ареста

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новости России
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Навального арестовали

Суд в подмосковных Химках арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток.

Как сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев, срок содержания Навального под стражей – до 15 февраля.

Навальный на заседании суда
Срок содержания Навального под стражей – до 15 февраля
Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

РоссияАлексей Навальный