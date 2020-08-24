Навального "с определенной вероятностью" отравили, ему нужна защита, –​​​​​​​ спикер правительства Германии

Юрий Сергиенко Новости России 14:29, 24.08.2020 Обновлено: 14:55, 24.08.2020

Власти Германии предполагают, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили.

С таким заявлением на пресс-конференции 24 августа выступил спикер Федерального правительства Штеффен Зайберт, передает "Русская служба ВВС". Он считает, что политику необходима личная безопасность.

Этот вопрос теперь находится в компетенции федерального ведомства уголовной полиции.

Зайберт подчеркнул, что власти Германии не делали официального приглашения для Навального, но при этом они оказывали ему помощь с доставкой в больницу.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас добавил, что ответить утвердительно по поводу отравления оппозиционера можно будет только после получения большей информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 22 августа самолет с российским оппозиционным политиком улетел из Омска в Германию.

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь "Шарите" в Берлине, куда доставили россиянина.

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