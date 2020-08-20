Первый раз в прошлом году Навального не сильно травонули. Уж точно он не терял сознание и его не подключали в состоянии комы к ИВЛ. В этот раз все гораздо серьезнее. Возможно, эту операцию готовили не один день, они могли примериваться, не хотели в Москве этого делать, а тут он летит из Томска, самолет посадили в Омске, что очень далеко от западных журналистов.

Что их побудило это сделать – можно гадать. Все ж ожидали проведения всероссийской акции в поддержку протестов в Беларуси. А Навальный значимая кандидатура в этих протестах, и это могло быть сильным аргументом, чтобы его сейчас вывести из игры на какое-то время. Власть же заинтересована в том, чтобы Навальный покинул Россию и не мутил воду. Тут же еще неизвестно, как это все закончится – выйдет он из комы или нет, будет двигаться или не будет. Исполнители всегда плохо рассчитывают последствия, это мы видели уже не раз. Взять хотя бы отравление Скрипалей, когда погибла одна британская пара, обнаружившая флакончик с ядом.

В случае с Навальным, безусловно, все эти вещи контролировались спецслужбами. Он везде, просто плотно везде сопровождается наружкой. Установить, кто и что ему закинул – не составляет никакого труда. Наверняка, в аэропорту Томска, где он пил чай – все просвечивалось вплоть до задницы. И говорить, что они не знают, что там и к чему, и будут сейчас отрицать факт отравления – просто смешно. Потому что это намеренное решение власти – убрать Навального из политической игры.

Сам кремлевский режим перестал оглядываться на балы. Еще в 2014-м, немного позже – они еще как-то рефлексировали. А вот с 2015-2016-го, кода были введены санкции и за Крым, и за много другое, они просто перестали оглядываться на последствия. Скрипали произошли после 2014-го, как и много чего другого. Поэтому в Кремле просто уже ни что не обращают внимания, разве что Запад ввел бы против них персональные санкции. А те, что против страны, ну, честно говоря, они им всем до фени.

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