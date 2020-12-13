Навального пытались повторно отравить – Times

Агенты госбезопасности РФ пытались повторно отравить оппозиционного политика Алексея Навального перед его отлетом в Германию.

Как пишет британское издание Times со ссылкой на источники в западной разведке, после первой неудачной попытки Навального хотели убить второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине.

В материале подробно описывается возможная версия отравления оппозиционера. Утверждается, что агенты спецслужб проникли в гостиничный номер Навального в Томске и оставили отравляющее вещество из группы "Новичок" на его нижнем белье или одежде, например на ремне.

Выжить политику удалось благодаря решению пилота самолета, выполнившего экстренную посадку в Омске, а также действиям бригады скорой помощи, которая ввела ему атропин.

Сотрудники российских спецслужб якобы приехали в омскую больницу, куда госпитализировали Навального, и устроили базу в кабинете главного врача.

"Источники в немецких спецслужбах сообщили своим коллегам из Великобритании, что нападавшие предприняли еще одну атаку, пока Навальный лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили медрейсом в Германию", – подчеркнула газета.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин заявил, что если Навальный чуть не умер, то это не значит, что нужно открывать уголовное дело.

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