Навального пытались повторно отравить – Times
Агенты госбезопасности РФ пытались повторно отравить оппозиционного политика Алексея Навального перед его отлетом в Германию.
Как пишет британское издание Times со ссылкой на источники в западной разведке, после первой неудачной попытки Навального хотели убить второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине.
В материале подробно описывается возможная версия отравления оппозиционера. Утверждается, что агенты спецслужб проникли в гостиничный номер Навального в Томске и оставили отравляющее вещество из группы "Новичок" на его нижнем белье или одежде, например на ремне.
Выжить политику удалось благодаря решению пилота самолета, выполнившего экстренную посадку в Омске, а также действиям бригады скорой помощи, которая ввела ему атропин.
Сотрудники российских спецслужб якобы приехали в омскую больницу, куда госпитализировали Навального, и устроили базу в кабинете главного врача.
"Источники в немецких спецслужбах сообщили своим коллегам из Великобритании, что нападавшие предприняли еще одну атаку, пока Навальный лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили медрейсом в Германию", – подчеркнула газета.
Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин заявил, что если Навальный чуть не умер, то это не значит, что нужно открывать уголовное дело.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Омске 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. Он впал в кому и находился в реанимации.
В сети публиковали видео из аэропорта и самолета с Навальным. Перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
Мужчину отправили на лечение в Германию, хотя сперва отпускать его не хотели. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Зарубежные эксперты нашли следы вещества из группы "Новичок" не только на бутылке с водой политика, но и на других его вещах.
Навальный заявил, что уверен: его отравление было организовано с подачи Владимира Путина.
Представители президента неоднократно отрицали и сам факт отравления, и причастность власти к инциденту. Так, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал обвинения "пустым шумом".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдал версию о том, что оппозиционера якобы могли отравить по пути в Германию или уже там.
14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению Навального. 15 октября ЕС ввел в действие санкции против шести россиян.
Германия и Франция стали инициаторами пакета санкций против России. Великобритания и Нидерланды полностью поддержали их требования.