Навального поместили в трехместную камеру: правозащитники рассказали об условиях

Российского политика Алексея Навального, отправленного после ареста Химкинским районным судом в следственный изолятор "Матросская тишина" (Москва), разместили в трехместной камере карантинного отделения.

Там он находится один, поскольку после прилета из-за границы должен пройти 14-дневную изоляцию. Об этом написал в Telegram-канале секретарь московской общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников после посещения заключенного оппозиционера в СИЗО.

Он отметил, что в камере Навального есть холодильник, электрочайник, телевизор и горячая вода. Ему выдали необходимые постельные принадлежности, а также посуду и гигиенический набор.

"Члены общественной наблюдательной комиссии разъяснили Алексею Анатольевичу, что он может пользоваться ФСИН-письмом и также заказать самостоятельно или через родственников необходимые продукты и вещи в магазине СИЗО", – подчеркнул Мельников.

Сам Навальный членам комиссии якобы признался, что рад снова оказаться на Родине и поблагодарил всех за поддержку. По его словам, передает секретарь, со стороны сотрудников учреждения "морального и физического давления на него не оказывается".

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