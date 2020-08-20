Навального могли отравить во второй раз неизвестным ядом: кто вывел политика из игры и при чем тут Кремль

Российского оппозиционного политика Алексея Навального рано утром в четверг, 20 августа, могли отравить неустановленным психодиcлептиком, уверены его соратники. Он находится в коме второй степени, в токсикореанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких в одной из клиник города Омск.

Это уже не первая попытка его отравления – в прошлый раз это произошло ровно год назад в Москве, когда Навальный отбывал административный арест в спецприемнике. Тогда все обошлось, так сказать, легким испугом – без серьезных последствий.

Кому опять понадобилось вывести политика из игры и при чем тут Кремль – читайте в материале OBOZREVATEL

Чашку чая Навальному принес его личный помощник?

Рано утром в четверг 20 августа Навальный вылетел из города Томск в Москву. Перед посадкой в аэропорту города он выпил чай в кафе "Венская кофейня", который, судя по записям из камер видеонаблюдения, ему принес помощник Илья Пахомов. Уже через полтора часа, сразу после взлета, он почувствовал недомогание. Пассажир, сидевший рядом с ним, рассказал, что Навальный сначала попросил салфетку вытереть лоб, а потом попросился отойти. Пошел в хвостовую часть, где и потерял сознание. Бортпроводники нашли фельдшера на борту, она пыталась оказать первую помощь. Самолет экстренно сел в ближайшем аэропорту города Омске, откуда его и забрала скорая.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался с горячей жидкостью. Сейчас Алексей без сознания", – написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

В российских Telegram-каналах сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия. Вот что о нем пишет Википедия: "Это лекарственное средство, натриевая соль, применяется в неврологии, а также анестезиологии и офтальмологии. В силу своих свойств используется также в рекреационных целях. Раствор оксибутирата натрия входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в качестве препарата для общей анестезии. Является также единственным разрешенным Всемирным антидопинговым агентством средством от нарколепсии – неврологического расстройства, характеризующееся нарушением сна в виде неконтролируемых приступов дневной сонливости".

Кремлю все до "фени"?

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков призвал не строить предположений о причинах болезни Навального и дождаться результатов анализов. Но если они подтвердят отравление – будет начато расследование.

Правда, российский адвокат и оппозиционный политик Марк Фейгин в комментарии OBOZREVATEL заверил, что Навального отравили намерено, чтобы вывести из игры в преддверии российских митингов в поддержку белорусских протестов. А самому Кремлю давно уже все равно, кто и что о его делах будет думать на Западе: "Я уверен, что Навального отравили. Возможно, эта операция готовилась не один день, они могли примериваться, не хотели в Москве этого делать, а тут он летит из Томска, очень далеко ото всех. Возможно, кремлевские ожидали проведения всероссийской акции в поддержку протестов в Беларуси. А Навальный значимая кандидатура в этих протестах, и это могло быть сильным аргументом вывести его из игры на какое-то время".

Алексей Навальный пьет чай в аэропорту Томска Комсомольская правда

По словам Фейгина, установить, кто мог бы подсыпать яд в чай политику – очень легко в его случае. Навальный везде, просто плотно везде сопровождается наружкой: "Наверняка, в аэропорту Томска, где он пил чай – все просвечивалось вплоть до задницы. И говорить, что они не знают, что там и к чему, и будут сейчас отрицать факт отравления – просто смешно. Уверен, это намеренное решение власти – убрать Навального из политической игры".

Схожую версию в комментарии OBOZREVATEL сообщили в окружении российских оппозиционеров Григория Явлинского и Михаила Касьянова. Мол, Навального отравили намерено, но факт подобного – скорее удар по Кремлю и на него ложится вся политическая ответственность. А то, что в стране политическая атмосфера позволяет травить оппонентов, – серьезный сигнал.

"Кремлевский режим давно перестал оглядываться на балы. В 2014-м они еще как-то рефлексировали, но потом, когда ни них посыпались разные санкции – просто перестали оглядываться на последствия. Теперь в Кремле уже ни что не обращают внимания, разве что Запад ввел бы против них персональные санкции. А те, что против страны, ну, честно говоря, им там всем до фени", – резюмировал Фейгин.

Навальный находится в коме второй степени

К лечению Навального привлечены специалисты всех профилей, они проверяют несколько диагнозов, сообщили в российском Министерстве здравоохранения. Политик находится в коме второй степени, которая характеризуется несамостоятельностью движений конечностей и дыханием.

По словам Киры Ярмыш, врачи отказываются сообщать подробности о состоянии политика, ссылаясь на конфиденциальность. В больнице находится большое количество правоохранителей и сотрудников следственного комитета.

Кстати, следуя истории, как раз в четверг 20 августа исполнилось 80 лет со дня покушения на убийство революционного деятеля XX века Льва Троцкого. В этот день в Мехико, в доме на углу улиц Рио Чурубуско и Виена, агент НКВД Рамон Меркадер ударил его по голове ледорубом. От полученной раны Троцкий умер на следующий день.

А 2 сентября 2004 года схожим методом, подсыпав яд в чай, пытались отравить российскую журналистку Анну Политковскую. В самолете, направляясь в Беслан на переговоры с террористами, которые захватили учеников в школе, она выпив чаю, через 10 минут потеряла сознание. Ее госпитализировали в Ростове-на-Дону в тяжелом состоянии с диагнозом "отравление неизвестными токсинами". У Политковской были серьезно повреждены печень, почки и эндокринная система. Тогда она предполагала, что ее могли "устранить из поля, чтобы не дать осуществить ее план по урегулированию ситуации с террористами".