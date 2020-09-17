Навального отравили "Новичком" в гостинице: опубликовано видео с доказательствами
Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить ядом "Новичок" до того, как он покинул свой номер в гостинице в Томске (РФ), чтобы ехать в аэропорт.
Об этом говорится на официальной странице Навального в Instagram, где было опубликовано видео с доказательствами сразу после госпитализации.
На записи показано, что соратники и адвокат Навального описывали и упаковывали все вещи, что были в комнате. Среди вещей находилась пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом немецкая лаборатория обнаружила следы отравляющего вещества.
"Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", – говорится в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Навального доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
Напомним, по информации чиновника из органов безопасности ФРГ, Навальный после выздоровления и лечения в Германии хочет вернуться в Россию.