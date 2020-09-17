Навального отравили "Новичком" в гостинице: опубликовано видео с доказательствами

Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить ядом "Новичок" до того, как он покинул свой номер в гостинице в Томске (РФ), чтобы ехать в аэропорт.

Об этом говорится на официальной странице Навального в Instagram, где было опубликовано видео с доказательствами сразу после госпитализации.

На записи показано, что соратники и адвокат Навального описывали и упаковывали все вещи, что были в комнате. Среди вещей находилась пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом немецкая лаборатория обнаружила следы отравляющего вещества.

"Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", – говорится в сообщении.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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