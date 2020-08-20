Фейгин: Навальный – лишний, его точно отравили

На российском оппозиционере Алексее Навальном уже якобы испытывали дозировку токсического вещества, с чем было связано его отравление в июле 2019 года во время отбывания ареста в московском спецприемнике.

Такое мнение в эфире "24 канала" высказал бывший адвокат Марк Фейгин. Россиянин считает, что инцидент, который произошел с Навальным 20 августа 2020 года, – "точно отравление".

"Навального точно отравили. У меня здесь нет никаких сомнений", – сказал Фейгин.

По его мнению, отравление будут пытаться скрыть: выведут политика из комы, выведут токсины из организма и придумают ему заболевание.

Правозащитник назвал несколько версий инцидента. Согласно первой, в РФ давно готовили эту операцию и "так совпало, что удалось это сделать в аэропорту Томска".

"Тогда было наиболее подходящее место для отравления и сроки здесь случайные", – считает Фейгин.

Согласно второй версии, отравление может быть связано с протестами, которые происходят в России и в Беларуси. Вместе они составляют ситуацию, где "Навальный – лишний" и его хотят как-то "осторожно убрать или временно деактивировать", предположил россиянин.

Фейгин считает, что Навального не стремятся убить, а только запугать и выгнать из России. Кроме этого, для власти не выгодно его сажать.

"Хотят, чтобы Навальный в конце концов покинул Россию и уехал заграницу. Это было бы выгодно, тогда бы он потерял связь с Родиной и не смог бы управлять протестами", – заявил Фейгин.

Как писал OBOZREVATEL: