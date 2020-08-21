Навального не разрешили вывезти самолетом на лечение в Германию

Главный врач больницы в Омске заявил, что оппозиционный политик Алексей Навальный, который находится в коме из-за отравления, нетранспортабелен, так как его состояние нестабильное.

Как сообщила в Twitter пресс-секретарь "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш, решения родственников для перевозки Навального на лечение в Германию недостаточно.

"Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", – подчеркнула она.

Тем временем из Германии в Россию вылетел самолет, который должен доставить Навального на лечение в ФРГ.

Издание Bild сообщает, что самолет с медиками вылетел в 03:11 из Нюрнберга. Если Навального все же разрешат транспортировать, то к полудню он может быть уже в берлинской клинике Charite.

Самолет, который вылетел за Навальным из Германии

Скрин Twitter

Скрин Twitter

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