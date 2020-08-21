Навального могли отравить оксибутиратом натрия: чем опасно вещество

Главного российского оппозиционера Алексея Навального 20 августа в тяжелом состоянии госпитализировали в Омске и подключили к аппарату ИВЛ. Диагноз политику так и не поставили, но его окружение уверено, что его отравили, подмешав токсины в чай.

По информации Telegram-канала "Life Shot", у Навального диагностировали "острое отравление неустановленным психодислептиком". Некоторые СМИ пишут, что в напиток ему добавили оксибутират натрия.

Что такое психодислептик?

Психодислептик – одно из названий галюциногенов – психоактивных веществ, которые вводят в измененные состояния сознания, меняют характер мышления, настроения, восприятия и вызывают галюцинации. Наиболее широко употребляемые и изученные такие галюциногены, как мескалин, ЛСД и псилоцибин.

Отравление оксибутиратом натрия

Оксибутират натрия не является галюциногеном. Это лекарственное средство, которое применяется в неврологии, а также анестезиологии и офтальмологии. Галлюцинации при использовании оксибутирата натрия в качестве наркотика бывают, но они не являются основным следствием приема вещества.

Отравиться препаратом можно. При передозировке человек может быть агрессивным и перевозбужденным, иногда отравление сопровождается подавленным и спутанным сознанием. Кроме того, возможны галлюцинации, беспокойство, нарушение сна, депрессия, проблемы с дыханием и кома.

Симптомы отравления психодислептиком

При отравлении психодислептиками (галюциногенами) у человека могут наблюдаться нарушения дыхательных функций, вялость, повышенная сонливость с переходом в состояние комы, галлюцинации. Помимо этого бывают и другие симптомы – в зависимости от вещества.

Как писал OBOZREVATEL ранее, российский оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии в коме и подключен к аппарату ИВЛ. У него подозрение на токсическое отравление.

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