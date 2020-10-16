Навального могла отравить ФСБ России – СМИ

Разведка Великобритании, Германии и Франции считает, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ФСБ по приказу Кремля.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники, именно поэтому ЕС ввел санкции против главы спецслужбы РФ Александра Бортникова.

Два источника утверждают, что отравление осуществила Вторая служба ФСБ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Они предполагают, что операция была задумана не для того, чтобы убить Навального, а чтобы "сделать ему недвусмысленное предупреждение" и заставить покинуть Россию.

"Выбор "Новичка" был преднамеренным. ФСБ контролирует самые разные яды, многие из которых неизвестны. Если бы спецслужба хотела убить Навального, то могла бы это сделать", – сказал источник.

В свою очередь, эксперт по российским спецслужбам Андрей Солдатов отметил, что причастность Второй службы ФСБ "вполне вероятна". Ее возглавляет генерал Алексей Седов, бывший офицер КГБ из Петербурга. Он знает Путина с 1990-х и считается давним доверенным лицом президента.

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