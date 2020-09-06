Навальная резко ответила российским медикам: мой муж – не ваша собственность

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия отвергла предложение президента российской Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля по созданию совместной экспертной группы врачей.

Свое решение Навальная опубликовала в Instagram. Рошаль предложил коллегам в Германии создать экспертную группу, чтобы установить причины состояния Навального.

"Дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен – это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали", – написала Навальная.

Также она указала на "колоссальную разницу" между российской и немецкой медициной.

"Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы. В связи с этим, доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж – не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению", – написала супруга оппозиционного политика.

В конце она отметила, что публичная деятельность Рошаля последних лет не дает поводов доверять ему.

"Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте", – резюмировала Навальная.

Жена Навального ответила на инициативу доктора Рошаля. Instagram Юлии Навальной

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