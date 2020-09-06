Навальная резко ответила российским медикам: мой муж – не ваша собственность

Юлия Навальная ответила на инициативу российского доктора Рошаля.
Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия отвергла предложение президента российской Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля по созданию совместной экспертной группы врачей.
Свое решение Навальная опубликовала в Instagram. Рошаль предложил коллегам в Германии создать экспертную группу, чтобы установить причины состояния Навального.
"Дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен – это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали", – написала Навальная.
Также она указала на "колоссальную разницу" между российской и немецкой медициной.
"Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы. В связи с этим, доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж – не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению", – написала супруга оппозиционного политика.
В конце она отметила, что публичная деятельность Рошаля последних лет не дает поводов доверять ему.
"Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте", – резюмировала Навальная.
Жена Навального ответила на инициативу доктора Рошаля. Instagram Юлии Навальной
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и попал в реанимацию.
Навального перевезли из Омска в немецкую клинику Charite. Немецкие врачи считают, что оппозиционера могли отравить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", как это было в случае с поставщиком оружия Емельяном Гебревым в Софие в 2015 году.
Это данные подтвердили и военные токсикологи Бундесвера.
В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления. Она считает, что его "хотели заставить молчать".
Состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального остается серьезным, он все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
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