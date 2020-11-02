Правительство Пашиняна, как и ожидалось, направило Москве официальный запрос: какую военную помощь готова предоставить Россия сейчас Армении, согласно статье № 2 их договора от 1997 г. МИД РФ 31 октября в 11 часов и 15 минут утра публично и лаконично ответил: Россия верна военному договору от 1997 г. и готова выполнить его, если боевые действия будут вестись на территории Армении. Такой ответ вскрыл несколько неприятных ситуаций для Москвы и Ереван, но это не точка, а лишь запятая в тираде Кремля о войне цивилизаций.

Партия Пашиняна и "карабахская партия" с двух сторон таки нагнули Путина и заставили выдать публично официальный ответ правительства РФ. Это – однозначно крупный успех армянской дипломатии. Его можно сравнить с получением от начальника письменного отказа выплатить зарплату. Более того, Ереван оставил себе и возможность для нового подобного захода на Кремль, поскольку обратился не в ОДКБ, а к России и по другому договору. МИД Армении через своего посла в Москве, не без удовольствия, тут же около трёх часов дня 31 октября заметил, что в ОДКБ он пока не обращался. В близкое время появился и ответ пресс-секретарь ОДКБ Владимира Зайнетдинова на запрос информагентства "Интерфакс", что Армения заявления о помощи в ОДКБ не подавала. Почти синхронно с ним Маша Захарова была уполномочена дать интервью телеканалу "Россия 24", в котором повторила ответ МИД РФ об отказе, но состроила глазки армянам, сообщив, что о конкретных форматах военной помощи с ними готовы говорить.

Ведомство Лаврова 31 октября продемонстрировала по-чекистски чёткую и слаженную с российскими СМИ работу, чем лишний раз подтвердило наличие у Кремля желание начать большую войну на Кавказе, но отсутствие политического решения о ней. Не только МИД и информационный пул, но также спецслужбы продуктивно работали на минувшей неделе, особенно во Франции, однако, политическая воля у Кремля ещё не созрела. Слишком много неизвестных и слишком велики риски. Кремлёвские "старцы" ждут результатов выборов в Грузии и США, не знают, насколько можно доверять совету аятолл Ирана, с которым они ведут переговоры, у них нет единого и достоверного мнения о Евросоюзе, и ещё есть ряд менее крупных факторов, заставляющих выжидать. Особенно нервируют Кремль успехи Трампа в заключении мира между Израилем и арабскими странами.

Несмотря на отсутствие политического решения, МИД и прочие службы с ведомствами, включая церковь с академией, продолжали нарабатывать нарратив для кремлёвской войны цивилизаций, отправной точкой для которой легко сделать Карабах.

Если в Кремле всё-таки примут решение начать такую войну, то это будет вторым и даже гигантским успехом армянской дипломатии. Действительно, "подписать" Россию и Иран на войну за "Великую Армению" от Чёрного до Средиземного моря, – это гигантский успех. В этом успехе есть лишь один недостаток – ни "Великой", ни просто Армении не будет по её результатам, независимо от того, закончится она победой или поражением. По очевидным причинам.

Первая, – территория Армении будет в эпицентре боевых действий. Особенно на первом этапе. Комментарии излишни. Вторая, – "Великая Армения" не нужна России, ей нужна Ереванская губерния. Также большой вопрос, нужна ли она и персам, и как надолго.

За "Великую Армению" удобно воевать за компьютером в соцсетях, где-нибудь в штате Калифорния. Там можно выйти на пикет или перекрыть дорогу за "Великую Армению". Даже напасть на кафе азербайджанца. Но к реальной войне всё это имеет не большее отношение, чем компьютерные игры в войны и империи. Собственно, для армянской диаспоры "Великая Армения" – это своего рода виртуальная игра, идущая где-то далеко, в которую можно играть онлайн и почти в режиме реального времени. Когда надоест, то можно поставить на паузу. По этой причине парламент Армении в начале века и лишил права голосовать на выборах тех армян, которые не живут в стране. Лишил, поскольку выборы превратились в компьютерную игру, в которой решающий голос был не у её жителей, а у диаспоры, играющей удалённо.

Пашинян и "карабахская партия" в унисон надавили на Москву, подгоняя друг друга, но с разной целью. Письмо Пашиняна к Путину с напоминанием о союзническом договоре было результатом требования "карабахской партии" его отставки, которое 27 октября озвучил экс-премьер Армении Вазген Манукян. Он потребовал передать власть армии, которая создаст Совет обороны и в него войдут также представители некой республики Арцах. В тот же день две оппозиционные партии "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" потребовали от него скромно лишь экстренного заседания Совета безопасности по ситуации в Нагорном Карабахе. Пашиняна взяли в очень широкую "вилку" между угрозой военного переворота и предложением встретиться и поговорить.

Пашинян сам и сознательно создал эту ситуацию, когда накануне выступил с обращением к народу, в котором задал тому вопрос: готов ли он к компромиссам? К каким компромиссам прямо не сказал, но все правильно поняли, что речь идёт о выводе войск из Азербайджана, а не о том, разбавлять коньяк чаем или нет. "Карабахская партия", естественно, возбудилась и выставила свою "вилку", не будучи сама уверенной, что готова к военному перевороту. К её радости Пашинян согласился на заседание Совета безопасности с участием всех желающих и на нём дал полный "зелёный свет" всем желаниям карабахского клана.

Пашинян разрешил им не только начать контрнаступления на фронте по их сценариям, но и согласился включить в состав экстренной делегации в Москву с письмом к Путину экс-президента Роберта Качаряна, которого там очень любят и которого он сажал в тюрьму. Но Качарян в итоге "откосил" от этой поездки, показав справку, что у него ковид-19. Это столь популярно, что правительство Пашиняна грозит протестировать заново всех ковидников как уклонистов от отправки на фронт с фальшивыми справками. Но ковидники тоже могут ему предъявить, что и фронт фальшивый, поскольку войну ведёт республика Арцах, а Армения лишь той сочувствует и в войне не участвует. Официально Армения войну Азербайджану не объявляла, что не мешает ей говорить о том, что она ведёт войну не только с ним, но ещё и с Турцией. Армяне так примитивно запутались в собственной лжи, что и не пытаются свести в ней концы с концами. Больше них во лжи запутались только русские, поскольку стремятся в ней выстроить соответствия, чем не озадачиваются армяне.

Качарян на ходу передумал ехать с письмом в Москву, поскольку сообразил, что окажется в роли посыльного и сообщника Пашиняна, и не сможет после этого кидать ему обвинения в непрофессионализме и чём-то таком. Что касается контрнаступлений, то карабахская партия 28-29 октября их предприняла на свой вкус, но без каких-либо существенных успехов.

В результате делегацию возглавил самый первый из экс-президентов Левон Тер-Петросян, который ещё в 1990-ые был сторонником вывода войск с территории Азербайджана и мира с ним. По возвращении в Ереван он сказал: "Никол (Пашинян) направил Владимиру Путину письмо с просьбой. Путин ответил на него через Министерство иностранных дел. Вы не понимаете, что он сказал? Если вы не понимаете, то горе нам!".

В переводе с образного языка политиков это означает, пора избавиться от иллюзии, что РФ будет бескорыстно воевать за "Великую Армению" и устроит ради неё мировую войну. Пора пойти на компромисс, на который намекал Пашинян, и помириться с Азербайджаном. В своё президентство Тер-Петросян собирался совершить обмен территориями: уступить Зангезур, отделяющий Нахичевань от Азербайджана, на Карабах с "коридором" к нему и включить тот официально в состав Армении. Спецслужбы России сорвали это, устроив в день голосования расстрел в парламенте Армении.

Если общественное мнение в Армении начало сдвигаться в сторону от игры в "Великую Армению", то в России наоборот, мнением её "глубинного государства" начали всё больше подспудно овладевать картинки глобальной войны цивилизаций. Российское "глубинное государство" само себя накручивает в рабочем порядке, смутно представляя последствия.

"Глубинное государство" занимается этим как люди в большинстве случаев занимаются сексом, – ради удовольствия от процесса, а не с целью получить ребёнка. Если случится беременность, то тогда и будем думать, что делать.

В его коллективном сознании живёт стая собственных ужастиков, среди которых сейчас доминирует боязнь распада РФ. Действительно, если во Франции мусульмане составляют 10% её населения и являются приезжими, то в РФ их 15%, и они коренные народы, которые имеют законное право в любой момент поставить вопрос: почему Татарстан или Дагестан обзывают Россией? Если Франции с её мультикультурализмом, понятийным аппаратом её Великой революции и всем прочим, включая отказ от традиционных ценностей Христа, вот-вот будет кердык, помнится и баба Ванга обещала партизанскую войну французов против исламских оккупантов, то с Россией всё это должно случиться в два раза раньше.

Ни патриарх Кирилл, ни бесогон Михалков не в силах отменить запрограммированное глобальное столкновение христианской и исламской цивилизаций, о котором писал Сэмюэл Хатингтон. Патриарх и бесогон могут лишь помочь спасти, первый – душу, второй – тело и имущество. Идея о глобальной религиозной и цивилизационной войне всё больше овладевает умами россиян, подобно тому, как в ХХ в. ими владела идея о глобальной социальной войне. Война за Карабах ускорила и активизировала этот процесс по всем направлениям.

Всё, готовимся к глобальной войне западной цивилизации с российской, а мусульман с христианами. Война за Карабах лишь её начало и одновременно продолжение вечной войны России с Турцией, которую один российский эксперт уже назвал войной пятого уровня.

Это ещё и война с западной цивилизацией, зашедшей в тупик, поскольку её принцип права наций на самоопределение и отделение несовместим с её же принципом территориальной целостности существующих государств, что якобы и демонстрирует Карабах. Но российские учёные, продвигающие сейчас эту мысль, предпочитают молчать о том, о чём хорошо знают: это ложное и надуманное противоречие. Право на самоопределение и отделение признаётся за коренными (автохтонными) народами, а не армянами или евреями, где бы они не жили. Иначе Россия и весь мир должны покрыться густой сетью армянских государств, подобных так называемой республике Арцах.

Российские учёные и эксперты об этом молчат не потому, что не знаю, а потому что Путин в разгар военного вторжения РФ в Украину объявил: "Россия там, где есть русский". Если в Ереване о густой сети армянских государств, покрывающих всю планету, и не помышляют, то в Москве все силы брошены на то, чтобы опутать мир сетью русских государств. В СССР любили "натягивать "сову" на глобус", что и отражал его герб, а в РФ пытаются натянуть на глобус Россию. Натянуть любым способом. Согласны даже объявить Киев собирателем всех земель русских и их сакральным центром с титулом "первопрестольный", но с условием, что правительство в нём будет из Москвы.

Война за Карабах не только пугает, но и соблазняет кремлёвских "старцев" возможностью попытаться ещё раз поглубже натянуть Россию на глобус. В качестве реального соблазнителя в Москву 29 октября прибыл Аббас Аракчи, спецпосланник президента Ирана. Формально он прилетел с новым планом урегулирования "карабахского конфликта". В реальности Тегеран встревожен тем, что возврат Азербайджаном Карабаха и других территорий может привести если не к отложению азербайджанских областей Ирана, то точно даст старт этому процессу. Это вынуждает аятолл к общению с Кремлём по данной тематике в самом широком аспекте и создаёт условия для перевода существующей коалиции Еревана, Москвы и Тегерана в иное качество.

Визит Аркачи открывает перед Кремлём соблазнительную возможность получить такого на 102% исламского союзника как Иран в войне цивилизаций. Есть над чем подумать и прикинуть планы с комбинациями, но придётся ввязываться в войну также с "задворками" всех цивилизаций и праотцом христианства и ислам, каким является Израиль. Израиль как "русское государство" – очень соблазнительный проект. О таком мог помышлять только Сталин. Всплеск самодовольства и разгул фантазий в Кремле после общения с Аркачи не сложно представить. Но проклятый Запад опять сработал на упреждение: Эрдоган взял и наговорил неприятностей Макрону, чем сильно потянул на себя с аятолл плащ защитника всех мусульман. Этот плащ и так из-за шиизма не очень надёжно развевался на Иране, а тут его перехватывает Турция.

Большая цивилизационная война, над ограниченными вариантами которой давно трудится Кремль, может стать ещё в меньшей степени религиозной, чем была ею Тридцатилетняя война в Европе. Операции спецслужб РФ по отрезанию голов во Франции, как и заметание их следов с постановкой нападения в Татарстане, как и её информационные операции, в итоге дадут совершенно не тот результат, на который рассчитывают в Кремле. Натягивание России на глобус добром для неё не кончится.