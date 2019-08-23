Нацизм, педофилия и воровство: священник РПЦ шокировал послужным списком

В Беларуси известная спортсменка Александра Бурыкина обвинила своего отца – священника РПЦ Константина Бурыкина в сексуальном насилии.

Помимо этого, всплыли и другие скандальные факты о мужчине, которого несмотря на вопиющие подробности, так и не лишили сана. Об этом идет речь в материале "Русской службы ВВС".

Так, ранее в сеть просочились фото батюшки со свастикой на теле. Кроме того, он нарисовал такие же знаки на приемном сыне и позировал с ним, показывая фашистское приветствие.

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Позднее стало известно, что специфические татуировки на теле отца Константина появились еще в 90-х, когда он входил в "Русское национальное единство" – запрещенную националистическую организацию.

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По словам Бурыкина, связи с националистами он разорвал и покаялся за них. Однако после публикации снимков в Беларуси к нему прицепилось прозвище "Батюшка со свастикой".

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Далее священник начал активно продвигать юных спортсменов–пауэрлифтеров, среди которых была его дочь Александра.

В 2016 году Бурыкина арестовали за финансовые махинации. Кроме того, в квартире батюшки нашли два пистолета и десяток патронов, а также книги о фашизме.

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Дочь активно поддерживала отца, но в июне 2019 года неожиданно сделала признание – она с детства терпела его побои и сексуальное насилие, в результате чего против священника открыли еще одно уголовное производство.

Бурыкин с дочерью Белсат

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский священник игумен Фотий чуть не убил годовалого ребенка при крещении в храме в Гатчине.

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