Настя Рыбка попросила прощения у Дерипаски: нашумевшее видео

Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), ставшая фигуранткой секс-скандала с российским миллиардером Олегом Дерипаской, попросила у него прощения.

"Мне очень жаль, что так все получилось, мне стыдно", — цитирует "Эхо Москвы" заявление девушки, которое она сделала в Нагатинском суде Москвы (чтобы посмотреть видео, поскрольте страницу вниз).

Она пообещала, что больше не будет компрометировать бизнесмена: "Пускай расслабится. Реально, мне хватит. В одно время уголовные дела фабриковались в Таиланде, России, Белоруссии и Европе". Девушка признала вину в том, что ее историей воспользовались враги Дерипаски.

Рыбка и Дерипаска kasparov.ru

По мнению модели, заявление на нее написала ее подруга Анастасия Давыдова (Саша Травка). Об этом она сказала журналистам перед заседанием.

Согласно данным источника "Лента.ру", Давыдова обвинила Вашукевич в вовлечении в занятие проституцией, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Настя Рыбка Фото: SERGEY FADEYCHEV/TASS

Секс-тренер Александр Кириллов (Алекс Лесли) на заседании выступил с речью, в которой обвинил в преследовании российского оппозиционного политика Алексея Навального и администрацию американского президента Дональда Трампа.

"В тайском суде содержатся доказательства, собранные одним из следователей, из которых однозначно следует, что уголовное преследование нас сфабриковано", — заявил он. При этом задержанный не стал пояснять, каким образом Навальный и Трамп причастны к делу.

Судья продлил срок задержания Лесли и Рыбки на 72 часа, после чего суд вернется к вопросу об аресте. За это время следствие должно собрать доказательства причастности к преступлению и аргументы, обосновывающие необходимость содержания под стражей.

Лесли и Рыбка rupres.com

Напомним, Вашукевич, Кириллова, а также еще нескольких человек в четверг, 17 января, задержали в аэропорту Шереметьево сразу по прилету из Таиланда, откуда их депортировали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Лесли и Рыбка были арестованы в Таиланде в конце февраля 2018 года во время проведения "секс-тренинга".

Стоимость занятий составляла $27 тысяч. Эту сумму парочка должна была поделить.

15 января 2019 года они признали себя виновными в суде, за что были приговорены к условному сроку заключения.

Статья, по которой обвиняют Лесли и Рыбку — вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц.

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