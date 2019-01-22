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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Настоящий Путин уже утилизирован и получил свою карму

8.4т

Сейчас многие говорят о том, что если бы работали принципы высшей справедливости, которые балансируют общий уровень причины и следствия, то уж товарищ Путин должен бы давно висеть на столбе в одном из двух вариантов, предложенных доктором лектором, инспектору флорентийской полиции Пацци, ан нет – жив курилка. Но тут мы позволим себе не согласиться и вот почему.

Допустим, что этот самый вопрос был задан по поводу Адольфа Алойзыча Гитлера, осенью 1940 года. Тогда никто не мог бы увидеть, как работает причинно-следственная связь, а уж о неотвратимости наказания за его злодеяния и вовсе было невозможно рассуждать. Но вот прошло пять лет и повторно заданный (тот же самый) вопрос, уже имел бы и логичный ответ, и зримое воплощение.

Да, существуют теории о том, что товарищ Гитлер выжил и провел остаток жизни в джунглях Бразилии, где много диких обезьян или в соседней Аргентине где, как нам теперь хорошо известно, с кокаином тоже – все в порядке. Но даже если допустить такой исход событий, то "хто зна, чий же шлях веде до правди?". Ведь Гитлер строил ни что иное, как тысячелетний Рейх и это была задача даже не для одного человека, пусть и переполненного харизмой, а для полубога или кого-то подобного.

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Причем, всего за несколько лет он провел Германию от забитой и задавленной ограничениями Версальского договора страны, до мощной, хищной империи, которая показывала такие темпы роста во всем, а особенно в территории, что с этим вряд ли кто-то мог бы сравниться. И вот имея все это, и находясь уже совсем рядом у точки невозврата, когда переформатирование мира было бы неизбежным, пошел сокрушительный откат. Рухнула не только империя-Рейх, Германия лежала в руинах, а ее население оказалось в ситуации худшей, чем в 1918 году.

Мало того, опеку над его страной взяли США и потихоньку стали отмывать вычищать от всего ого, что Гитлер создавал собственными руками. Трудно сказать, что в данном случае было лучше – покончить с собой в бункере, или же наблюдать за крахом всего того, что казалось уже совсем рядом? А потом, перед смертью, понять простую истину, что он сам стал убийцей Германии и миллионов людей, которые поверили ему, Гитлеру и в его мечту о тысячелетнем Рейхе.

Настоящий Путин уже утилизирован и получил свою карму

Или взять Сталина. Этот деятель тоже ваял свой Рейх и казалось, его чудовищное восшествие на престол и кровавое правление, должно было вызвать смертельную и жесткую кару. Наверняка кому-то казалось, что в механизме Вселенной произошел какой-то сбой и Коба стал исключением из правил. Но и тут все дело оказалось во времени между причиной и следствием.

Ведь кроме своей "мировой революции", Сталин всю жизнь вычищал пространство вокруг себя, чтобы избежать малейшей возможности дворцового переворота. Он считал себя непревзойденным специалистом по части людских душ и видел их насквозь. Сталин держал в памяти тысячи фамилий и судеб людей, которые так или иначе касались его, Сталина судьбы.

Но в итоге – просмотрел. Как он не старался, а убило его ближнее окружение. Причем, сделано было это именно так, как и представлял себе сам Сталин. В круг его обслуги были введены люди, которых он просмотрел и которые, в своей совокупности, стали его коллективным палачом. Как теперь известно, отравили Сталина веществом, которое вызвало многочисленные кровоизлияния и картина была похожа на инсульт. То есть, он умер не мгновенно, а какое-то время в организме отключались основные системы.

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Сталин еще был жив и понимал, что происходит и кто все это сделал, но чего-либо предпринять уже не мог. Поэтому умирал постепенно, как отравленная крыса, в луже собственной мочи. При этом, он наверняка понимал, что у двери скопились те, кто его отравил и радостно потирают руки, ожидая, чтобы он уже наверняка умер и медицина была бессильной.

Конечно, это не смерть от пыток в застенках НКВД, но и Сталин был иного масштаба и падал совсем с другой высоты.

С Путиным – та же история. Сейчас никто не может поручиться за то, что мы видим Путина образца 1999 года. Уже ходят легенды о том, как его служба безопасности контролирует все, к чему он прикасается, чтобы не дай бог на сторону не ушел образец его ДНК или отпечатка пальцев. Многочисленные случаи замены стаканов или чего-то подобного, стали притчей во языцех. Кроме того, стоит обратить внимание на то, как он толкает речи за рубежом и сравнить с тем, как это делают лидеры других стран.

Всем присущи некие автоматические движения, когда приходится говорить в микрофон. Если нет специальной подготовки, человек часто, когда ему надо собраться с мыслями или обдумать ответ, машинально выдает в микрофон "э-э-э" и что более важно – теребит микрофон рукой или руками, как будто поправляет его или подстраивает его положение. У того, кого мы принимаем за Путина – явно отработаны навыки не оставлять никаких следов. Это можно пояснять как угодно, только вот ряд подобных вещей, например – очень странное поведение с бывшей женой и двумя дочерями, наводит на определенные размышления.

Если мы правы, то настоящий Путин уже утилизирован и безусловно – получил свою карму, но если нет, то это все еще впереди. Причем, тут почти гарантированно проиграется мистерия Гитлера, когда он свел в могилу свой Рейх. То, что это произойдет – не вызывает сомнений, ибо такова диалектика, империя – пройденный этап человечества и тут не будет никаких исключений, тем более – с такой страной как РФ.

Настоящий Путин уже утилизирован и получил свою карму

Владимир Путин

Другой вопрос, кто для Московии станет Горбачевым, "Путин" или кто-то другой. По логике вещей, погрузить эту блохастую шкуру медведя на лодку Харона и переправить ее через речку Стикс должен именно Путин. Тут не подходит присказка про шкуру неубитого медведя. Медведь уже дал дуба, хоть еще и дергается в конвульсиях, а вот его шкура вряд ли кому-то нужна.

Как частный случай этой тенденции, можно рассмотреть вчерашний пожар двух танкеров в нейтральных водах Черного моря, недалеко от входа в Керченский пролив. Как сообщает российская пресса:

"Candy (Venice)" и "Maestro" загорелись на якорной стоянке, в момент перегрузки топлива. Причем, суда оказались очень интересными. Оба они ходили под флагом Танзании, но промышляли доставкой сжиженного газа из РФ в Сирию. Что характерно, этот самый газ имеет происхождение из месторождений, вблизи побережья Крыма, аннексированные вместе с ним.

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Проще говоря, они возили ворованный газ в Сирию и при этом были неоднократно замечены в портах оккупированного Крыма. О том, что владельцы судов и их экипажи вполне представляли незаконность своего промысла, говорит то, что на них были отключены транспондеры системы (AIS). То есть, они намеренно выключили свою геолокацию для того, чтобы было невозможно их уличить в незаконных действиях.

Такая практика стала уже повсеместной для судов, которые работают в интересах РФ. Так, танкер Candy выключил транспондер сразу после выхода из российского порта Темрюк, Maestro а сделал тоже самое еще 6 января. Интересно и то, что в одной географической точке оказались сразу два судна под флагом Танзании, находящейся за тысячи километров и при этом – перекачивали топливо с одного судна на другое, что подтверждает их работу на одного заказчика.

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Таким образом, карма постигла сразу две посудины, которые занимались соучастием в преступлении РФ против Украины, за что и поплатились жизнями как минимум 11 человек экипажей. Часть экипажа еще не обнаружена, но спасательная операция уже прекращена и перешла в стадию поисковой. То есть, еще не найденных членов экипажей уже не надеются выловить живыми.

Но это еще не все. Инцидент получил глобальную известность в деталях, которые вылезут боком не только владельцу судов, но и РФ. Дело в том, что суда вынуждены были подать сигнал бедствия с указанием своих координат с указанием того, что они находятся в нейтральных водах. Все первые сообщения российских СМИ тоже сделали ударение именно на это обстоятельство. Понятно, что если бы все произошло в территориальных водах РФ, последствия ЧП были бы иными, а так – россияне сразу открестились от этого, указав место, как нейтральные воды.

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Но по иронии судьбы, в конце ноября россияне совершили нападение на наши катера, следовавшие в Бердянск примерно в этом же месте и в том случае, эту же географическую точку россияне назвали своими территориальными водами. Тем самым подтвердился постулат о том, что надо иметь выдержку и спокойствие и тогда россияне закопают сами себя так, что этого не сможет сделать никто посторонний.

В этом месте карма только начинает действовать и обещает сработать куда более интересно, чем просто два сгоревших танкера. В общем, ничего не останется ни тайным, ни безнаказанным, просто некоторые события несколько разнесены во времени и не всегда это очевидно.

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Тема
Российская военная угроза
Персоны
Владимир ПутинИосиф Сталин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:defence-line.org
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Малахов Егор
Малахов Егор
Suxodrotti Kutakos, в дальнейшем это кацапоминьетос....казлячьемордоотсосинус....казларыловпопутрахос....
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
неее.это антимозгус,антиздравус.
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Кук Ааз
Кук Ааз
Кто б сомневался, что для современных шумеров гитлер уже товарищ.
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Малахов Егор
Малахов Егор
Кук Ааз, ктоб сомневался шо кацапьйо снова обсрется в свои же портки.....ГЫ-ГЫ...
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