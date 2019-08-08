"Настало время!" Дудь призвал россиян к восстанию

Популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь сообщил, что будет участвовать в митинге в Москве 10 августа, чтобы поддержать арестованных на акциях протеста россиян.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Что чаще всего вы слышите от своих друзей, когда происходит какой-то политический шухер?.. Лично я чаще всего слышу такое: "Я аполитичен. Политика мне совершенно неинтересна". Кажется, пришло время, когда такая позиция – в первую очередь от известных людей – стыдная", – подчеркнул он.

Дудь привел в пример случай, когда, проходя мимо акции протеста, был задержан случайный прохожий, к тому же член правительственной партии "Единая Россия".

"Жернова такой стабильности – штука, которая рано или поздно начнет перемалывать всех: и неудобного, и того, кто так красиво и так регулярно на своем YouTube-канале рекламирует мэрию", – написал он.

Юрий Дудь Скрин видео

Блогер отметил, что призывает не "лезть на баррикады", а критически мыслить, а также "не принимать как норму, когда невинных людей бросают в тюрьму или жестко избивают полицейские".

"10 августа, в субботу, в 14:00, я выйду на проспект Сахарова на митинг в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела. Митинг согласован, причем сразу на 100 тысяч человек. Будет круто, если столько народу туда и придет.

Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу", – резюмировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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