"Насолила папе": дочь Пескова угодила в скандал из-за "беспредела в России"

В России происходит "конкретный беспредел", который устраивают правоохранительные органы.

Об этом в интервью Forbes рассказала дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета.

Девушка комментировала протестные митинги "желтых жилетов" во Франции, и пояснила, чем они отличаются от российских.

"Во Франции беспредел идет от самих митингующих. По сути, любой, кто надел желтый жилет, может им считаться. То есть, там беспредел идет от тех, кто митингует. А в России конкретный беспредел, к которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов", – рассказала она.

Также Пескова добавила, что не будет принимать участие в митинге, пока не будет четко знать, что сама может предложить.

Дмитрий и Елизавета Песковы

Дочь пресс-секретаря Путина за такие слова резко раскритиковали в сети. Пользователи писали, что девушку пиарят в медиа для продвижения во власть.

"Раскручивают девчушку, готовят к приземлению на теплое местечко во власти", "Обыкновенный детско-юношеский эпатаж, а также желание дитяти насолить высокопоставленному папе и пропиариться за же его счет! Пескову остается только посочувствовать", "Походу в России появится лошадь№2. Уж больно схожа умом с ней", "Насколько я осведомлен, словосочетание "конкретный беспредел" пришло в нашу речь из мест заключения. То есть, по сути, это блатной жаргон… Как девушка, обучающаяся в МГИМО, давая интервью авторитетному иностранному СМИ может использовать в своей речи подобные выражения!? Хотя, наверное, ее просто пихают в медийное пространство, чтобы мы привыкли к ней. Возможно, это наш будущий министр культуры", – писали в сети.

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Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летнюю Елизавету Пескову обвинили в расходовании средств россиян.

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