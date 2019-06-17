Насиловал и писал "сексуальные" СМС: в вузе России вспыхнул громкий скандал

В России студентку Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), которая обвинила преподавателя в изнасиловании, отчисляют из вуза.

По словам девушки, она не смогла сдать экзамен из-за депрессии после случившегося, однако справку о ее состоянии деканат рассматривать отказался, передает NGS.

"Я не могу готовиться к экзамену нормально. Я принесла справку в деканат о том, что у меня действительно депрессия, но ее никак не рассматривали", – сказала она.

НГПУ NGS

Студентка подчеркивает, что раньше проблем с учебой у нее не было. Она считает, что в администрации вуза делают вид, что ничего не произошло.

Отметим, в апреле девушка сообщила, что преподаватель Института истории, гуманитарного и социального образования и председатель профсоюзной студенческой организации студентов Артем Шабанов изнасиловал ее, но тогда она побоялась обращаться в правоохранительные органы.

Скрин сообщений в студенческой группе в сети NGS

"Он предложил встретиться в ресторане возле нашего университета. Я сначала отказала, не знала, что это преподаватель университета. А потом, через несколько дней, он написал мне еще раз и предложил съездить в бар. Сказал, что они с преподавателями после конференции поедут", – цитирует студентку NGS.

По ее словам, она подумала, что будет интересно пообщаться с преподавателями в неформальной обстановке, поэтому согласилась.

Как рассказывает девушка, в баре была она, две сотрудницы университета и Шабанов. Все общались, потом переместились в караоке, а потом в квартиру, которую Шабанов назвал своей. Там, по утверждению девушки, преподаватель ее изнасиловал.

Вскоре она нашла других студенток, которым он писал сообщения сексуального характера.

Переписка других студенток с преподавателем NGS

В результате Следственный комитет начал проверку информации, но отказал в возбуждении уголовного дела. В самом университете сложившуюся ситуацию комментировать отказываются.

Переписка других студенток с преподавателем NGS

Переписка других студенток с преподавателем NGS

Переписка других студенток с преподавателем NGS

Переписка других студенток с преподавателем NGS

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве разгорелся секс-скандал вокруг престижного университета КНУ имени Тараса Шевченко. Одна из студенток обвинила преподавателя УНЦ "Института биологии и медицины" в домогательствах и злоупотреблении полномочиями.

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