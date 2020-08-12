Насильник из России год прячется на Кипре и может избежать наказания: история "улыбчивого" Алтайского маньяка

В сети сообщили, что в России приостановили дело известного преступника, бывшего следователя Александра Салтаева, более известного, как Алтайский маньяк. Он в течении нескольких лет насиловал девушек.

Как пишет Life, насильник уже год якобы находится в розыске и найти его не получается. Последний раз его видели год назад на пляжах Северного Кипра, а затем уже в наручниках в сопровождении местной полиции. Его задержали за то, что он напал на девушку и украл у нее сумку.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону местонахождение Салтаева известно, однако якобы "реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует".

"Формально всё по закону. Сатлаев вроде бы не в розыске, потому что известно, где он находится. Но вот чем это плохо для общества – приостановление именно по этому основанию не прерывает срок давности", – пояснил известный адвокат Сергей Колосовский.

Как пишет издание, формально это означает, что Сатлаев может спокойно появиться в России через шесть лет, избежав тюрьмы по сроку давности, и продолжить свои криминальные "подвиги".

"Скорее всего, срок давности по изнасилованию именно такой (6 лет), ведь Сатлаев не угрожал своей жертве убийством, не причинял тяжкого вреда здоровью и не заразил венерическим заболеванием – отягчающих обстоятельств у него нет", – сказано в материале.

Журналисты отмечают, что Александр Сатлаев – довольно странный преступник. Ему как будто доставляет удовольствие не столько насилие, сколько возможность хитроумно избегать наказания.

Свои первые шесть лет тюрьмы он получил за серию изнасилований. С декабря 2012 года по октябрь 2013-го Сатлаев совершил в Горно-Алтайске четыре изнасилования и семь покушений на изнасилование. Преступник нападал на одиноких женщин в безлюдных местах. Насильник тогда работал следователем по особо важным делам и даже опрашивал своих собственных жертв – 23-летний молодой следователь как раз занимался расследованием дела "горно-алтайского маньяка", державшего город в страхе.

Задержание Салтаева Фото: kibrisgazetesi.com

Когда маньяка наконец поймали, для расследования резонансного дела прибыла специальная комиссия СКР из Москвы. Тогда же отстранили от работы руководство местного подразделения. В отставку ушёл и отец преступника – председатель Чемальского райсуда Андрей Сатлаев.

Насильник вскоре получил по приговору суда шесть лет, отбывал наказание в колонии Нижнего Тагила, но уже через четыре года вышел по УДО.

Уже в августе он совершил новое нападение – в Барнауле, где он на тот момент проживал. Насильник подстерёг свою жертву в подъезде. Сатлаев знал, что его скоро объявят в розыск, и оперативно улетел на Кипр.

В федеральный и международный розыск его объявили только 19 августа, когда, по сообщениям турецких СМИ, насильник прибыл на территорию Северного Кипра.

Однако насильник не просто тихо засел на Кипре, он стал активно светить свое лицо. В конце августа Сатлаев вдруг стал героем влога некоего Александра Зубко из Ростова-на-Дону. Улыбчивый маньяк всюду сопровождал блогера на тёплых кипрских пляжах Кирении и делился на камеру репликами, прекрасно понимая, что тот выложит запись на свой ютуб-канал. Зубко опубликовал несколько видео, на которых постоянно в кадре присутствовал Сатлаев.

Старые влоги Зубко до сих пор служат одним из доказательств, что местоположение Сатлаева точно установлено – это небольшой портовый город Кирения на Северном Кипре.

Алтаев на Кипре Скриншот из видео

В сентябре появилось ещё одно, более весомое доказательство пребывания Сатлаева на Кипре. Его задержали по подозрению в нападении на женщину на улице Яз Гюлю. В турецких СМИ сообщалось, что позже он забрал сумку и сбежал с 300 турецкими лирами и 35 евро. Нападавший был опознан по видеозаписи и арестован в районе Кашгар.

Также в турецких СМИ прошла информация, что законы Северного Кипра суровы. И, поскольку Сатлаев "дёрнул" сумку, ему за это якобы грозит пожизненное. Однако пока единственная известная со страниц кипрской прессы мера пресечения для Сатлаева – это задержание на два месяца, которое произошло ещё в начале октября прошлого года. С тех пор о Сатлаеве ни слуху ни духу. Ни в российских, ни в кипрских СМИ.

"В это время, возможно, Сатлаев уже договорился с кем надо и даже получил в республике вид на жительство. Иначе чем ещё объяснить молчание о нём в кипрских СМИ, для которых поимка известного российского преступника стала в своё время целым событием", – подытожили журналисты.

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