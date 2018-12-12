МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Илья Варламов
Илья Варламов
БлогерВсе статьи автора

Нас пугали: ''Хотите, чтобы было как в Украине?''

3017545

Вчера президент России Владимир Путин пришёл на заседание Совета по правам человека при себе самом.

Николай Сванидзе попросил президента поручить генпрокурору Чайке проверить законность ареста 77-летнего правозащитника Льва Пономарёва (недавно его арестовали сначала на 25 суток, а затем уменьшили срок до 16).

Путин ответил, что побеседует с Чайкой, но ставить под сомнение решение суда для него "невозможно". Потому что никаких призывов к митингам быть не должно!

Новости
Кремлю интересно: что надо сделать, чтобы разбомбили Москву

"Речь шла о призывах к несанкционным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут всё подряд, и страна потом погружается в условия чрезвычайного положения". Владимир Путин

Хм… На этом месте русский человек уже перестаёт понимать, что происходит. Ещё вчера нас пугали: "Хотите, чтобы было как в Украине?" – и мы дружно отвечали: "Не дай бог!" Потом нас пугали прыгающим по площадям Саакашвили, и мы дружно зажмуривали глаза от отвращения! А теперь нас спрашивают, хотим ли мы как в Париже? Ещё несколько недель назад Первый канал рассказывал, что марионетка Трампа, враг России Макрон довёл трудовой народ Франции, и вообще у них всё трещит по швам. Ещё вчера мы радовались за трудовой народ, который вышел против узурпатора. Но сегодня капитан опять меняет курс, и трудовой народ превращается в бунтарей. И нас опять спрашивают, хотят ли русские в Париж.

Давайте посмотрим на протесты во Франции не с точки зрения погромов, сожжённых машин и нескольких разграбленных магазинов, а с точки зрения достижения протестующими своих целей.

Новости
Россия, если не развалится, то точно разорится

А цели достигаются.

После нескольких недель протестов 10 декабря перед французами выступил президент страны Эммануэль Макрон. Он пообещал с нового года повысить минимальный размер оплаты труда на 100 евро, отменить повышение налога для малоимущих пенсионеров, а также отменить налог на сверхурочные и премии. Ещё раньше правительство Франции на полгода заморозило цены на топливо (а рост цен на бензин был одной из причин массовых протестов).

Говоря о том, что в Париже "разбирают брусчатку и жгут всё подряд", Путин акцентирует внимание на действиях радикалов, забывая сказать о том, что это, может быть, 5% от общей массы французских демонстрантов. Против действий властей выступили прежде всего простые французы, и лишь потом, почуяв запах крови, к ним присоединилась радикальная молодёжь.

3017547

В современной России отстаивание своих прав на улице кажется чем-то фантастическим. По-настоящему массовых протестов в России не было с 2005 года, когда пенсионеры выступили против монетизации льгот. А политическая активность в крупных городах быстро сошла на нет после Болотной и пары показательных посадок. В этом году резко негативную реакцию населения вызвала пенсионная реформа, но всё закончилось несколькими митингами.

Людей убедили, что ничего поменять нельзя, что политика – это грязное дело, что всё уже решено, что есть хитрый план, что кругом враги, провокации, методички, заговоры…

3017549

И спрашивает нас Владимир Владимирович: мы же не хотим как в Париже?

Хотите ли вы "как в Париже"?

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Илья ВарламовИлья Варламов
Место
Россия
Источник
Источник:ЖЖ Ильи Варламова
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
4
Смешно
11
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
ГЫ-ГЫ-ГЫ, ну "Давайте посмотрим на протесты во Франции... с точки зрения достижения протестующими своих целей." - "Он пообещал с нового года повысить...". Украинцам на майдане тоже много чего обещали повысить, но обошлись пока тарифами и ценами. ГЫ-ГЫ-ГЫ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
может быть, 5% от общей массы французских демонстрантов, понаехавшие уроды ФСБкацапы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги