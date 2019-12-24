"Нас не устроит ничья!" Путин пригрозил миру ядерным оружием

Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля современного ядерного оружии в России достигла 82% от всего вооружения.

Об этом глава Кремля сообщил, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ, передает RT.

"Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%. В ракетные войска стратегического назначения начали поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард", – отметил он.

Со слов Путина, в России теперь есть оружие будущего, которое способно преодолевать "как действующую, так и перспективную противоракетную оборону".

"Некоторые с гордостью докладывают: "такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам". Она всегда должна быть лучше, если мы хотим побеждать. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья!" – угрожающе заявил российский глава.

Стратегические ядерные силы России – это обобщенное название основного вооружения войск и сил в Вооруженных силах РФ, имеющих в качестве основного вооружения стратегическое и тактическое ракетно-ядерное вооружение. Иногда называются ядерной триадой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы существованию страны.

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