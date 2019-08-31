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Нарвался на "Азов": на Донбассе убит россиянин. Фото

1.2т Читать материал на украинском

Российски террорист Дмитрий Майдаровский был убит на Донбассе. Его уничтожили воины батальона "Азов".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал фото убитого.

Также офицер сообщил, что еще в 2017 году россиянин был готов повторно принимать участие в террористических действиях на Донбассе.

На Донбассе убит россиянин

На Донбассе убит россиянин

t.me/a_shtirlitz

Новости
На Донбассе обострилась ситуация: в штабе ООС сообщили печальные новости

Известно, что он вел двойную жизнь и сидел на "Одноклассниках" с разных страниц.

На Донбассе убит россиянин

На Донбассе убит россиянин

t.me/a_shtirlitz

На Донбассе убит россиянин

На Донбассе убит россиянин

t.me/a_shtirlitz

На Донбассе убит россиянин

На Донбассе убит россиянин

t.me/a_shtirlitz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали террористов "ДНР". Это произошла в зоне проведения Операции Объединенных сил

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Темы
АТО на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Какая отврррратитетельная рожа !!!
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