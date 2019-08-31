Нарвался на "Азов": на Донбассе убит россиянин. Фото

Российски террорист Дмитрий Майдаровский был убит на Донбассе. Его уничтожили воины батальона "Азов".
Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал фото убитого.
Также офицер сообщил, что еще в 2017 году россиянин был готов повторно принимать участие в террористических действиях на Донбассе.
На Донбассе убит россиянин
t.me/a_shtirlitz
Известно, что он вел двойную жизнь и сидел на "Одноклассниках" с разных страниц.
На Донбассе убит россиянин
t.me/a_shtirlitz
На Донбассе убит россиянин
t.me/a_shtirlitz
На Донбассе убит россиянин
t.me/a_shtirlitz
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали террористов "ДНР". Это произошла в зоне проведения Операции Объединенных сил
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