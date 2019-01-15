''Народ его скоро скинет!'' Путина подловили на лжи о России 

В сети возмутились высказыванием пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о заинтересованности Владимира Путина Россией.

"Прежде всего, президента волнует то, что творится у нас в стране. Но международные дела тоже являются неотъемлемой частью его работы. Сирия требует постоянного внимания Путина как главнокомандующего. Отношения с Украиной и с США остаются нашими застарелыми проблемами", — сказал он.

Пользователи назвали такое заявление лживым. "Путинские шестерки знают, что Путина интересует только внешняя политика, и понимают, что народ его за это скинет", — прокомментировал юзер.

"Да если посмотреть на страну, что делается внутри страны, складывается впечатление, что ему глубоко пофиг на страну... На цены на топливо, на тарифы, на рост цен в магазинах", — добавил комментатор.

Пользователи назвали главной ошибкой Путина — еще один срок президентства.

"Впечатление, что последний срок он решил провести под лозунгом "После меня хоть потоп!", "Зачем, мягко говоря, говорить не правду?! По внутренней политике президенту 100% неуд! Его основная ошибка — еще один срок президентства. За первые месяцы нового правления он умудрился свести к нулю все его многолетние достижения", "То, что творится в стране, его волнует только в контексте удержания власти, личного обогащения и самосохранения", — отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Песков рассказал о зарплате Путина и о том, пользуется ли он наличными.

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