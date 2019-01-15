МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

''Народ его скоро скинет!'' Путина подловили на лжи о России 

2.2тЧитать материал на украинском

В сети возмутились высказыванием пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о заинтересованности Владимира Путина Россией.

"Прежде всего, президента волнует то, что творится у нас в стране. Но международные дела тоже являются неотъемлемой частью его работы. Сирия требует постоянного внимания Путина как главнокомандующего. Отношения с Украиной и с США остаются нашими застарелыми проблемами", — сказал он.

Пользователи назвали такое заявление лживым. "Путинские шестерки знают, что Путина интересует только внешняя политика, и понимают, что народ его за это скинет", — прокомментировал юзер.

''Народ его скоро скинет!'' Путина подловили на лжи о России 

"Да если посмотреть на страну, что делается внутри страны, складывается впечатление, что ему глубоко пофиг на страну... На цены на топливо, на тарифы, на рост цен в магазинах", — добавил комментатор.

''Народ его скоро скинет!'' Путина подловили на лжи о России 

Пользователи назвали главной ошибкой Путина — еще один срок президентства.

Новости
''Решили хайпануть?'' Пропагандисты Кремля сцепились с депутатом Госдумы из-за Путина

"Впечатление, что последний срок он решил провести под лозунгом "После меня хоть потоп!", "Зачем, мягко говоря, говорить не правду?! По внутренней политике президенту 100% неуд! Его основная ошибка — еще один срок президентства. За первые месяцы нового правления он умудрился свести к нулю все его многолетние достижения", "То, что творится в стране, его волнует только в контексте удержания власти, личного обогащения и самосохранения", — отметили они.

''Народ его скоро скинет!'' Путина подловили на лжи о России 

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Песков рассказал о зарплате Путина и о том, пользуется ли он наличными.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир ПутинДмитрий Песков
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
15
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
БРЕХНЯ!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Говорил Песков, а подловили почему то Путина... А на чем подловили? На том, что русские при Путине стали жить в несколько раз богаче?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги