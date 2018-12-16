''Наращивает ставки'': экс-советник Путина разгадал его игру

Президент России Владимир Путин не идет не примирение с международным сообществом и обращается к идее возможного применения ядерного оружия, надеясь, что Запад не выдержит психологического давления.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил бывший советник российского президента, экономист Андрей Илларионов, уточнив, что глава Кремля будет продолжать себя так вести, пока оппоненты не перейдут к действиям.

"Во-первых, это отражение его личного характера, во-вторых — рациональный расчет, исходящий из концепции постоянной эскалации ставок. Он надеется, что западные лидеры психологически не в состоянии выдержать гонку на повышение ставок. Сейчас Путин фактически уже обозначил самую высокую ставку — возможность применения ядерного оружия", – рассказал Илларионов.

По его словам, Путин уже несколько раз обращался к этой идее, а недавно вновь напомнил о готовности "отправить в рай" своих сограждан.

Владимир Путин Комсомольская правда

"С его точки зрения, к такому подходу, как у него, не готов ни один западный лидер. Поэтому, заранее заняв неприемлемую для западных лидеров позицию, он продолжает свою кампанию эскалации, и полагает, что окажется победителем в такой психологической борьбе. Следует признать, что эта тактика неоднократно приносила ему плоды. Например, во время российско-грузинской войны Путин начал эскалацию, западные лидеры немного поговорили о ней, а через три месяца вернулись к business as usual. Почти аналогичной реакция была на аннексию Крыма, на войну на Донбассе", – пояснил экс-советник российского президента.

Он напомнил, что Запад никак не отреагировал на аннексию Россией Керченского пролива, что дает Путину преимущество.

"Овладев в совершенстве этой тактикой, он постоянно наращивает ставки. В Керченском проливе российская сторона нарушила все возможные и невозможные правовые нормы – и международного права, и национального российского, в том числе целый букет УК РФ – о государственной границе, о неправомерном применении оружия, о подготовке и осуществлении агрессии. Несмотря на этот список нарушений, Путин пытается перевести ситуацию в другой регистр и старается поставить свои жертвы в положение оправдывающихся. Такое будет происходить до того момента, пока оппоненты не перейдут на более убедительный язык", – резюмировал Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в ответ на потенциальный удар, в результате чего "сдохнут все, а россияне попадут в рай".

Вашингтон дал России 60 дней для выаолнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), иначе США покинут его.

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