Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Никакой угрозы": Путин рассказал Европе о "безопасном" ядерном ЧП под Архангельском

1.1т Читать материал на украинском

Глава России Владимир Путин заявил об отсутствии угрозы и повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне в Архангельской области.

Об этом Путин сказал в понедельник, 19 августа, во время встречи с президентом Франции Эммануелем Макроном.

"Никакой угрозы там нет, и никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию. Я эти доклады получаю... Серьёзных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", - заявил Путин.

Владимир Путин

Владимир Путин

скриншот

Новости
Врачи не знали о радиации: всплыл скандальный факт о взрыве под Архангельском

Также он высказался о жертвах аварии в Северодвинске: "Люди, которые погибли, выполняли важнейшую функцию, все они будут представлены к наградам".

Путин и Макрон в Марселе

Путин и Макрон в Марселе

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Персоны
Владимир Путин Эммануэль Макрон
Место
Россия Архангельск
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...