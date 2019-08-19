"Никакой угрозы": Путин рассказал Европе о "безопасном" ядерном ЧП под Архангельском

Глава России Владимир Путин заявил об отсутствии угрозы и повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Об этом Путин сказал в понедельник, 19 августа, во время встречи с президентом Франции Эммануелем Макроном.
"Никакой угрозы там нет, и никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию. Я эти доклады получаю... Серьёзных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", - заявил Путин.
Владимир Путин
скриншот
Также он высказался о жертвах аварии в Северодвинске: "Люди, которые погибли, выполняли важнейшую функцию, все они будут представлены к наградам".
Путин и Макрон в Марселе
скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Архангельской области в ночь на 10 августа произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли пять человек. В сети опубликовали жуткие фото с места происшествия.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод. Пострадавших в результате взрывов привезли в Москву в автомобилях, обмотанных пленкой, из-за опасений о повышенном уровне радиации в регионе.
В Белом море, возле поселка Ненокс, где прогремел взрыв, после аварии заметили танкер, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.