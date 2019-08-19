"Никакой угрозы": Путин рассказал Европе о "безопасном" ядерном ЧП под Архангельском

Глава России Владимир Путин заявил об отсутствии угрозы и повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне в Архангельской области.

Об этом Путин сказал в понедельник, 19 августа, во время встречи с президентом Франции Эммануелем Макроном.

"Никакой угрозы там нет, и никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию. Я эти доклады получаю... Серьёзных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", - заявил Путин.

Владимир Путин скриншот

Также он высказался о жертвах аварии в Северодвинске: "Люди, которые погибли, выполняли важнейшую функцию, все они будут представлены к наградам".

Путин и Макрон в Марселе скриншот

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