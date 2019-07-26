"Нанес 20 ударов!" Появились жуткие подробности кровавой расправы над женщиной в Подмосковье. Видео

Артем Шустов, которого подозревали в убийстве женщины в городе Раменское в Подмосковье (Россия), признался в совершенном и сообщил, что сделал это из ревности.

Видео допроса разместил на Youtube Следственный комитет Российской Федерации. Напомним, что нападавший нанес ей более 20 ударов ножом на детской площадке на глазах у ребенка и скрылся.

"Из ревности убил человека, свою девушку Наталью. Изменяла. Убил ножом", — рассказал Шустов и добавил, что носил оружие с собой постоянно.

Артем Шустов Скриншот

Он сообщил, что знал женщину год. По словам мужчины, при встрече она его оскорбила. Шустов сказал, что будет писать чистосердечное признание. Также, отметил он, у него ранее была судимость, но ее уже погасили.

"Вести.Ru" написали, что ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы. Издание добавило, что Шустов воспитывал пятилетнюю дочь женщины. Девочка, на глазах у которой убили мать, онемела, получив психотравматический шок, и сейчас находится в больнице под присмотром тети.

"Ранее был судим за незаконный оборот оружия. Кроме того, его подозревают в причастности к убийству девушки в 2014 году в Крыму", — подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Раменское в Подмосковье (Россия) женщину убили на детской площадке прямо на глазах у маленькой дочери. Нападавший нанес молодой матери не менее 20 ножевых ранений и скрылся с места преступления.

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