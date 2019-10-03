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3 октября • обновлено в 12:46
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Налетался: в России во время эксперимента сломался самолет

1.3т Читать материал на украинском

В России самолет МС-21 совершил посадку в аэропорту "Жуковский"(под Москвой).

Как пишет Telegram-канал "112", предварительная причина аварийной ситуации – отказ электроники. В результате ЧП никто не пострадал.

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Самолет сломался в полете

Самолет сломался в полете

"Авиатранспортное обозрение"

На борту лайнера находился только экипаж из четырех человек.

Известно о том, что они совершали экспериментальный полет. Сначала сообщалось, что самолет готовится к аварийной посадке из-за неисправности стойки шасси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России пассажирский самолет сообщением Воронеж – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку из-за ЧП.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Южный Гарик
Южный Гарик
Во время, испытательных полетов это нормально, когда выявляются разные отказы и неисправности, в итоге выяснилось, что отказал датчик...
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70rus xxx
70rus xxx
Зато макет АН-132 никогда в полете не сломается.Завидуйте,маскали.
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