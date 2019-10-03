Налетался: в России во время эксперимента сломался самолет

В России самолет МС-21 совершил посадку в аэропорту "Жуковский"(под Москвой).
Как пишет Telegram-канал "112", предварительная причина аварийной ситуации – отказ электроники. В результате ЧП никто не пострадал.
Самолет сломался в полете
"Авиатранспортное обозрение"
На борту лайнера находился только экипаж из четырех человек.
Известно о том, что они совершали экспериментальный полет. Сначала сообщалось, что самолет готовится к аварийной посадке из-за неисправности стойки шасси.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России пассажирский самолет сообщением Воронеж – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку из-за ЧП.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.