Налетался: в России во время эксперимента сломался самолет

В России самолет МС-21 совершил посадку в аэропорту "Жуковский"(под Москвой).

Как пишет Telegram-канал "112", предварительная причина аварийной ситуации – отказ электроники. В результате ЧП никто не пострадал.

Самолет сломался в полете "Авиатранспортное обозрение"

На борту лайнера находился только экипаж из четырех человек.

Известно о том, что они совершали экспериментальный полет. Сначала сообщалось, что самолет готовится к аварийной посадке из-за неисправности стойки шасси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России пассажирский самолет сообщением Воронеж – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку из-за ЧП.

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