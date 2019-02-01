Накажет только Гаага: в России спрогнозировали судьбу Путина

Президента России Владимира Путина за его агрессию, в частности и за сбитый над Донбассом малайзийский Boeing-777 рейса МН17, сможет наказать только Гаагский международный уголовный трибунал.

Такое мнение высказал российский писатель Дмитрий Глуховский в эфире "Эхо Москвы". По его словам, иски в Европейский суд по правам человека ничего не дадут.

"ЕСПЧ. Они ничего не могут сделать с Путиным. Единственная инстанция, которая может это сделать, — международный уголовный трибунал (Гаага). Все. Другие инстанции не имеют никакой другой фактической принудительной юрисдикции над высшими государственными должностными лицами. "Ай-яй-яй, — могут сказать в ЕСПЧ", — пояснил он.

Владимир Путин

При этом Глуховский все же считает, что наказание не настигнет главу РФ.

"Слушайте, Путин лично, разумеется, не отдавал приказа сбивать пассажирский самолет. То есть это абсурд. Думаю, что из всех тех версий, которые мы видели — а там расследование Bellingcat и так далее — это была ошибка.Это был, скорей всего, наш расчет артиллерийский, ракетный, который туда перебросили, чтобы он сбивал украинские самолеты, который там находится неофициально, разумеется, потому что наших войск там не было. И именно из-за того, что мы не можем признать официально вторжение нашей армии в Украину, мы это все как бы пытаемся занять", — сказал писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, родственники жертв сбитого над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса МН17 подали в Европейский суд по правам человека групповой иск против России и президента Владимира Путина. Число истцов уже увеличилось до 291.

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