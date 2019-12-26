Расчленил профессор-палач: в России найдены останки убитой студентки

Останки расчлененной аспирантки из Санкт-Петербурга Анастасии Ещенко, которую убил профессор истории Олег Соколов, нашли спустя полтора месяца поисков.
Об этом сообщает "Фонтанка". По данным адвоката Александры Бакшеевой, представляющей интересы матери погибшей, останки обнаружили в черте Санкт-Петербурга.
"Экспертиза еще не проведена, утверждать достоверно мы не можем. Но предположительно — да, это части тела Анастасии", – уточнила правозащитник.
В России найдены останки Анастасии Ещенко
Московский комсомолец
Напомним, после убийства водолазы сумели извлечь из Мойки и сопряженных с ней водоемов несколько мешков с останками потерпевшей, не найденными оставались ноги.
По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года историк Олег Соколов убил и расчленил Ещенко в своей квартире на набережной Мойки и через сутки вынес останки по частям, пытаясь утопить в реке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.
На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем доме.
Соколов сперва утверждал, что выстрелил из винтовки во время ссоры из-за ревности студентки к детям любимого от предыдущих браков. Однако выяснилось, что смерть наступила во сне – в 2:00 ночи.
На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После профессор решил расчленить труп.
Позже в сеть попало видео, на котором видно, как Соколов избавлялся от тела убитой им студентки.
Преподаватель из Питера хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.
На суде, где избирали меру пресечения, доцент расплакался и бился головой о стену. Профессор попросил его арестовать, чтобы не покончить жизнь самоубийством.
Девушку похоронили в закрытом гробу. На прощание пришли несколько сотен человек: знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Они принесли много цветов. Фото и видео с похорон можно посмотреть по ссылке.
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