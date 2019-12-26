Расчленил профессор-палач: в России найдены останки убитой студентки

Останки расчлененной аспирантки из Санкт-Петербурга Анастасии Ещенко, которую убил профессор истории Олег Соколов, нашли спустя полтора месяца поисков.

Об этом сообщает "Фонтанка". По данным адвоката Александры Бакшеевой, представляющей интересы матери погибшей, останки обнаружили в черте Санкт-Петербурга.

"Экспертиза еще не проведена, утверждать достоверно мы не можем. Но предположительно — да, это части тела Анастасии", – уточнила правозащитник.

В России найдены останки Анастасии Ещенко Московский комсомолец

Напомним, после убийства водолазы сумели извлечь из Мойки и сопряженных с ней водоемов несколько мешков с останками потерпевшей, не найденными оставались ноги.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года историк Олег Соколов убил и расчленил Ещенко в своей квартире на набережной Мойки и через сутки вынес останки по частям, пытаясь утопить в реке.

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