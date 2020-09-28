В России заявили о 20 тысячах добровольцах для войны в Нагорном Карабахе

Около 20 тысяч этнических армян из России готовы стать добровольцами в вооруженных столкновениях между Арменией и Азербайджаном в "республике Нагорный Карабах".

Об этом в комментарии "Интерфаксу" заявил лидер Союза армян РФ Ара Абрамян. Однако, как подчеркнул он, пока такой необходимости нет.

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Абрамян сказал, что к Союзу обращаются десятки тысяч армян – и граждан России, и не граждан, – с просьбой помочь в отправке их в непризнанный Карабах "для защиты от азербайджанской агрессии". Такие звонки, как заявил он, поступают со всех регионов РФ и других стран.

Вместе с те, он отметил, что "сейчас не 2016 год". "Против маленькой Армении, Арцаха [армянское название Нагорного Карабаха] воюют Турция и Азербайджан, 80-миллионная Турция помогает Азербайджану новейшей техникой и оказывает всяческую другую помощь", – считает лидер Союза армян РФ.

"Я им говорю: пока Армения и Арцах не нуждаются в помощи. Но, если это будет продолжаться, то я сам поеду туда воевать и всех других буду призывать к этому", – уверяет он.

По словам Абрамяна, в данный момент "Армения и Арцах в этом не нуждаются", но Союз предлагает всем "добровольцам" оставить свои контакты и данные о годности к военной службе.

"Я повторяю, Армения пока не нуждается в добровольцах. Там есть все необходимые резервы, силы и средства для того, чтобы отразить "нападение" со стороны Азербайджана", – отметил лидер Союза армян.

Кроме того, от членов диаспоры поступают предложения о материальной помощи, добавил он.

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