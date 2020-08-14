Нае**ли на Ямале, – российский чиновник оконфузился заявлением о выборах. Видео

Российский чиновник оговорился и словосочетание "на Ямале" прозвучало нецензурно. Ura.ru

В России президент Торгово-промышленной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Носкин, комментируя подготовку к выборам в округе, сделал забавную оговорку.

Кадры из записи видеосюжета выложили в Youtube. Снимали его журналисты информагентства "Север-Пресс".

"Сергей Анатольевич, как вы оцениваете вообще проведение подготовительного этапа к выборам здесь на Ямале", – задала вопрос журналистка за кадром.

"Ну, наверно, нае**ли на Ямале…" – оговорился чиновник.

Информационное агентство ЯмалPRO, рассказывая об инциденте, затруднилось оценить, была ли это иллюстрация общего культурного уровня чиновников ЯНАО или "оговорка по Фрейду".

"Но факт остается фактом – стоя перед журналистом, один из высших руководителей региона называет выборы обманом", – сообщили журналисты.

Они также отметили, что госканалы вряд ли покажут отрывок, в котором Носкин называет выборы в Заксобрание тем, чем они есть на самом деле.

В ЯНАО 13 сентября будут выбирать депутатов в окружное Заксобрание и в муниципальные думы и собрания.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара. В соцсетях высмеяли эту фразу.

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