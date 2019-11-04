"Наехал на Батьку!" Медведев резко ответил Лукашенко за "чужую войну" из-за России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что называть "чужими войнами" защиту родных земель от захватчиков — недопустимо. Так он ответил на обидчивое высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко об участии белорусов во Французско-российской войне 1812 года и двух мировых войнах.

Соответствующий ролик с пресс-конференции российского премьера опубликовал на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Медведев ответил Лукашенко на "белорусов в 1812 и 1941-м втягивали в чужие войны", — написал он.

Медведев и Лукашенко

Отметим, что ранее белорусский лидер на встрече с главами силовых министерств заявил, что вышеуказанные войны были для белорусов "чужими". По его мнению, белорусы пострадали от разных "нашествий" и, можно считать, что они уже "навоевались".

На это Медведев и заявил, что оба народа тогда защищали одну землю, следовательно, по его мнению, это не является участием в чужих войнах.

"Люди жили на территории современных России или Белоруссии, но защищали свою землю от захватчиков. Наши отцы и деды защищали нашу землю. Это не участие в чужих войнах! Очень странно слышать такие слова", — высказался он.

Скриншот Twitter Дмитрия Смирнова

При этом под постом в соцсети отметили, якобы Медведев не понял настоящей сути слов Лукашенко.

"Господа развлекаются. Расслабили свои жирные булки и забыли, что у народа терпение не железное", "Один клоун подначивает второго", "И этот не понял, что сказал Лукашенко", "Он и не пытался", "Вообще-то, Лука и Медведев друг друга стоят — отливают на гранит", "Прикинулся чайником, типа не понял о чем речь", — пишут пользователи.

Скриншот Twitter Дмитрия Смирнова

Медведев ответил Лукашенко на "белорусов в 1812 и 1941 втягивали в чужие войны":Люди жили на территории современных России или Белоруссии, но защищали свою землю от захватчиков. Наши отцы и деды защищали нашу землю. Это не участие в чужих войнах! Очень странно слышать такие слова pic.twitter.com/WlyKGVyO1c — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко отказался признавать "Великую отечественную войну". Лидер соседнего государства в интервью "Хабар" заявил, что его страна всегда страдала от войн, ведущихся Россией. Также он отметил, что из-за мировых войн были уничтожены миллионы беларусов.

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