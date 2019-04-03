"Надоела эта Украина!" Россияне набросились на СМИ из-за засилья новостей

Россиян разозлило засилье новостей об Украине в пропагандистских СМИ, подконтрольных Кремлю.

В частности, свое возмущение они выразили в комментариях под очередной публикацией "РИА Новости" в Facebook о выборах президента в Украине. "Сколько можно?", "Надоела эта Украина. Давайте о чем-нибудь другом и приятном", – вскипели российские пользователи.

Они тут же подчеркнули, что у России хватает своих проблем и нужно заниматься тем, чтоби решать их, а не постоянно засматриваться на Киев.

ТАСС

Похоже, ироническая фраза российских пропагандистов "Что там в Украине?" изрядно поднадоела обычным гражданам.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропаганда 1 апреля упорно доказывала, что Украину населяют "русские, которых заставили быть украинцами", а в МИД РФ отреагировали на украинские выборы показом видеоролика с прогнозом погоды.

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