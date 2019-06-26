"Надгробия" для детей: праздник в российской школе закончился громким скандалом

В одной из школ Красноярска (РФ) разгорелся скандал из-за праздничного торта для выпускников с фигурками, похожими на надгробия.

Инцидент произошел в школе №143 с девятиклассниками, передает "Говорит Москва".

Сладкий подарок для школьников был украшен их съедобными портретами овальной формы. Кусочки для мальчиков украсили голубым кремом, для девочек – розовым.

Иллюстрация. Выпускной TUT.by

Представитель родительского комитета Ирина Смирнова объяснила, что вид торта является недопониманием со стороны изготовителя.

"Идея родителей заключалась в том, чтобы сделать детям сюрприз. Макет не согласовали. Кондитер сказала, что это будут топперы с фотографиями. Вчера мы поехали забирать торт, когда открыли – увидели это. Кондитер так оформила, а наша какая тут вина? Подарили по кусочку торта ученику с его изображением. Все дети были в классе, каждый получил свой кусочек торта, с удовольствием его скушал", – заявила она.

Торт с "надгробиями" Соцсети

По ее словам, дети остались довольны праздником, у них не было "дурных ассоциаций". В свою очередь Telegram-канал Hue пишет, что некоторые подростки обиделись, "встали и ушли" с празднования.

"Родители очень огорчены, что их идею так неправильно поняли", – сказала директор школы Светлана Савенко.

Торт с "надгробиями" Соцсети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее а Каменском Днепропетровской области на выпускном младшей школы №19 ребенку из приюта не дали кусочек торта из-за того, что ее родные не сдали на него деньги. В сети разгорелся скандал.

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