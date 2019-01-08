Лет пять, а тем более – десять лет назад, в РФ исходили пеной по поводу того, что никогда и никому не отдадут земли, входящие в РФ. В общем, тональность этой риторики была заложена еще во времена Второй Чеченской войны и тогда она оправдывала фактический геноцид чеченского народа. Но опасения того, что высшее руководство РФ окажется в международном военном трибунале ровно за то, за что там оказались Слободан Милошевич и Радован Караджич быстро прошли, а риторика несколько притихла, но после знаменитой "мюнхенской речи" Путина градус риторики стал снова повышаться, а вместе с ним и резкость ответов на любые вопросы тех же японцев о спорных территориях.

Если бы в том же Мюнхене 2007 года кто-то спросил Путина о судьбе островов Итуруп и Кунашир, то Путин наверняка ответил бы о том, что готов сделать обрезание всем, кто посягнет на его территорию, чтобы тот не ломал себе голову о половых органах бабушек и дедушек.

Но с тех времен утекло много воды. Изменился мир, сам Путин и его риторика на эти темы. Собственно говоря, тема об островах стала совсем не опасной и даже вполне допустимой и приемлемой. В самом деле, за это время Москва успешно вылетела из G-8 и стремительно ворвалась в Г- 8, вместе с Венесуэлой, КНДР, Ираном, Сирией, Зимбабве, Центрально-африканской республикой, Арменией и Беларусью. В связи с этим, Путин даже был вынужден объявить о развороте курса развития с Западного на Восточный.

Проще говоря, он решил заткнуть прорубленное Петром 1 окно в Европу скрепами, валежником и прочими исконными вещами, обратившись в сторону Китая и других азиатских стран. Причем, сделал он это бодро и уверенно, как будто обчитавшись классика: "Да, азиаты – мы. С раскосыми и жадными очами". Расчет был простым, если Запад вынуждает придерживаться неприятных правил, то проще забрать свои нефть и газ и продавать все это на Востоке, и при этом, торговать там за рубли и юани, например.

Но спустя долгое время хороводов и танцев с бубнами, Москва оказалась перед неприятным фактом. Китайцы вполне благосклонно относятся к любым проектам переброски нефти и газа в Китай, но участвовать в них финансово – не хотят. Более того, они не дали никаких гарантий того, что будут покупать именно российские газ и нефть, из этих самых труб. Китайцы сказали, что у них — рыночная экономика и если кто-то будет предлагать дешевле – купят у него. То есть, никаких игр в монополии по европейско-германскому типу Пекин не обещал. С другой стороны, Москва не содержит аналог немецкого Шредера.

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Однако, если в начале эпопеи с разворотом на Восток это было скорее политическое, чем экономическое решение, то чем дальше, тем этот маневр становится все более необходимым и даже – неизбежным. Все более насущной становится новая точка входа для газа, нефти и денег. Она же должна служить и точкой выхода для дорогих тушек, в случае выхода. Как не крути, а пример Миши Горбачева, которого Германия пригрела после развала совка за воссоединение ФРГ и ГДР – становится все более актуальным. Тогда Михаил Сергеевич не знал, что будет дальше и не захотят ли благодарные потомки поставить его и незабвенную Раису Максимовну к стеночке, как это было сделано с четой Чаушеску. Поэтому Горбачев стал на лыжи и исчез в недрах Дойчланда, где его принимали как дорого гостя и почетного товарища.

Поэтому сейчас форсированным темпом идут переговоры о возврате незаконно удерживаемых РФ территорий Японии, в частности – ряда Курильских островов. Хотя, там дело не только в островах, но и в прилегающих к ним морским акваториям, и что более важно – в незамерзающих проливах в Охотское море. Грубо говоря, отдавая эти небольшие острова, Путин мог бы уже не мелочиться и отдать все Курилы вплоть до Камчатки, поскольку смысла в них уже нет. Кстати, можно было и Сахалин отдать. Поскольку премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил о том, что Япония не будет настаивать на депортации находящегося там населения, то оно попадет из феодального средневековья в развитый капитализм 22-го века. Хоть поживут как люди.

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И вот, согласно публикациям агентства NHK процесс выходит на финишную прямую. Переговоры активизировались совсем недавно и резко сдвинулись с мертвой точки только после того, как Путин принял основное условие Японии – деньги утром, стулья – вечером. А точнее, сначала возврат островов, а вслед за этим – подписание мирного договора.

Японии нужно закрыть вопрос "северных территорий", а Путину – получить партнера, который будет благодарен за территориальные уступки и в случае чего – приютит его у себя, как это когда-то было с Горбачевым. При этом, такой партнер должен быть достаточно влиятельным и порядочным, чтобы отстоять его тушку от возможных запросов судебных органов с бывшей родины или международных трибуналов.

Надежды на Китай не оправдали себя. Пекин прозрачно намекнул о том, что не станет играть в совсем уж вонючие игры, и что самое плохое, там могут просто поставить к стенке за коррупцию, которая и есть сущностью Путина. Мало ли, вдруг что-то такое вскроется на территории Китая и все, лысая голова получит дополнительную дырку в затылке. Причем, прояснение позиции Китая и ускорение переговорного процесса с Японией произошли практически синхронно. Дед явно ищет выход и делает это лихорадочно и слишком явно.

Сразу после Нового года события вышли на финишную прямую. 4 января, министр иностранных дел Коно анонсировал свой визит в Москву 14 января, где на уровне министров иностранных дел должны быть подготовлены к подписанию первыми лицами документы, знаменующие собой начало процесса урегулирования территориального спора. Причем, темп здесь настолько высок, что само подписание документов должно состояться 21 января, то есть – через неделю после встречи министров иностранных дел.

Тут надо отметить, что премьер Абэ — довольно знаковая фигура. Он является самым молодым премьером Японии и если так можно сказать – потомственным топ- чиновником. Так, вчера он посетил могилу своего отца – Синтаро Абэ, занимавшего пост министра иностранных дел в период с 1982 по 1986 годы, который тоже занимался вопросом возврата "северных территорий", и поклялся окончательно решить этот вопрос, который остался ему от отца и деда. Дедом (по матери) нынешнего премьер-министра был Нобусукэ Киси, занимавший пост премьер-министра Японии с 1957 по 1960 год.

Чтобы понимать полноту всей этой картины, следует вспомнить тот факт, что начало процесса возврата островов было зафиксировано соглашением между СССР и Японией от 1956 года. То есть, при благоприятных условиях, условия соглашения как раз и должен был реализовать дед нынешнего премьер-министра. Что характерно, нынешние договоренности базируются именно на соглашении 1956 года. Так что Абэ внук должен закончить то дело, которое не удалось доделать Киси – деду.

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Таким образом, предстоящее подписание документов по возврату островов только во вторую очередь является межгосударственным актом, а в первую очередь – сугубо личным делом Путина, который отчаянно пытается обеспечить себе пути отхода из все более очевидно трещащего лепрозория, и Абэ, для которого именно это является делом чести, а возможно, и всей жизни. Если все пойдет как планируется, он войдет в новейшую историю Японии, как Порошенко вошел в новейшую историю Украины.

Скорее всего, 21 января будет подписан пакет документов, регулирующих возврат островов и акватории под юрисдикцию Японии. Именно на это указывает то, что министр Коно еще раз подчеркнул, что Япония идет на встречу РФ в плане обещания не милитаризировать возвращенные острова. Собственно говоря, это вряд ли вообще нужно Японии, поскольку с этим у нее просто нет никаких проблем, а возвращенные острова потребуют как минимум десяти лет для заведения туда всей необходимой инфраструктуры, и в это время ей уж точно будет не до военных баз.

К тому же, до того времени, как там будет создан самый минимум японской цивилизации, РФ, в сегодняшнем виде, уже точно не будет. Как минимум, над этим поработает Китай, но не только он. В любом случае, сейчас Японии необходимо вернуть острова и формально закрыть тему Второй Мировой Войны, которая передавалась через поколения.

Между тем, дальнейшее развитие событий предполагается таким образом, что сам мирный договор должен быть подписан в июне текущего года, во время саммита G-20, который должен пройти в японской Осаке. Этот договор, в свою очередь, уже больше нужен Москве, а вернее – Путину. Дело в том, что никто не знает, какие именно гарантии уже даны лично Путину, а что они даны – нет сомнений, но они не могут быть реализованы до тех пор, пока между РФ и Японией формально остается состояние войны.

Причем, инициатором этой войны является именно совок, поскольку на момент начала войны в августе 1945 года между странами действовал договор о нейтралитете, который предполагал не нападение друг на друга в течение пяти лет, до апреля 1946 года и не участие в любых коалициях, с которыми могла воевать одна из договаривающихся сторон. Япония свою часть договора выполнила четко и педантично. Будучи участницей "тройственного союза", в который входили еще и Германия с Италией, Япония не поддалась на давление Берлина и не открыла второго фронта ни в 1941, ни особенно в 1942 году, когда Германии это надо было позарез.

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Вместо этого, совок напал на Квантунскую армию Японии, дислоцировавшуюся в Манчжурии, после приказа императору Хирохито о прекращении сопротивления союзникам. То есть, красная армия атаковала стоящую японскую армию, не имеющую приказа вступать в бой. Именно тогда и были захвачены спорные острова.

В общем, прямо на наших глазах Москва начинает сдачу незаконно оккупированных территорий и безусловно, это же случится и с оккупированной частью Донбасса, и с Крымом. Только у нас это не обойдется простым возвратом, без трибуналов и контрибуций. Но пока – два маленьких острова для Японии уж слишком напоминают ту самую соломинку для верблюда. Тут главное – начать, а дальше будет легче.

В любом случае, риторика и действия Путина десятилетней давности и нынешнего – нечто совершенно противоположное, и это – не от хорошей жизни.

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