"Надаю тебе по щам!" Журналист вызвал Соловьева на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль пропагандиста Кремля Владимира Соловьева.

Об этом он заявил в своем канале "Человек пельмень" на платформе "Яндекс.Дзен". Причиной стало оскорбление Соловьева жителей Екатеринбурга - он назвал их "наследниками бесов" из-за протестов против строительства храма.

"Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и все остальное уважающее себя общество. Я не спортсмен и не боец, я простой российский журналист. Но надавать тебе по щам составит для меня большое удовольствие. Выбирай формат встречи: на ринге, на татами, на чем угодно", — написал Гурьев.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Екатеринбурге прошли масштабные протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Против людей выступили силовики, которые применяли силу и задерживали людей.

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