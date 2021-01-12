Над Россией взорвался метеорит. Видео
Над Камчаткой (Россия) утром 12 января пронесся метеорит. Однако небесное тело не долетело до земли и взорвалось в атмосфере.
Видео момента опубликовали на YouTube-канале "Новости Кам 24". Кроме того, стало известно, что объект успели зафиксировать ученые (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По данным инфразвуковой станции в поселке Начики они выяснили, что метеорит вошел в земную атмосферу в районе западного побережья Камчатки. Перед разрушением его движение продолжалось 55 секунд.
"Предварительная оценка сигнала дает основания предполагать, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн тринитротолуола", – объяснили исследователи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в небе над Китаем утром 23 декабря пролетел огромный светящийся метеорит, который в итоге упал. Это произошло в провинции Цинхай.
Еще один яркий метеор сгорел в небе над Японией в июле 2020 года. Его могли наблюдать жители Токио.
Кроме того, падение болида успели заснять на севере Армении в мае 2020 года. Взрыв был таким мощным, что осветил ночное небо.
А в феврале за падением метеорита могли наблюдать сразу в трех странах – Италии, Словении и Хорватии.