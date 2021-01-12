Над Россией взорвался метеорит. Видео

Над Камчаткой (Россия) утром 12 января пронесся метеорит. Однако небесное тело не долетело до земли и взорвалось в атмосфере.

Видео момента опубликовали на YouTube-канале "Новости Кам 24". Кроме того, стало известно, что объект успели зафиксировать ученые (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным инфразвуковой станции в поселке Начики они выяснили, что метеорит вошел в земную атмосферу в районе западного побережья Камчатки. Перед разрушением его движение продолжалось 55 секунд.

"Предварительная оценка сигнала дает основания предполагать, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн тринитротолуола", – объяснили исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL: