Продолжение, начало тут.

Началом нашей национальной катастрофы стал октябрь 1917 года, когда на месте реформировавшейся с конца 19 века Русской идеи искусственно вбивали т.н. "коммунистическую идею", которая, правда, не имела ничего общего с "коммунизмом - обществом свободным от эксплуатации". В 1991 году интегрирующий миф рухнул и, вместе с ним, рухнул т.н. СССР. (Сказка о том, что СССР разрушил Горбачев и американский империализм выглядит не очень убедительно, поскольку в СФРЮ и ЧССР не было ни Горбачева, ни империализма, но они тоже развалились…). После краха "соцсодружества" страны Восточной Европы успешно восстанавливают свою идентичность и идею. Что это означает для нынешней Росcии?

Русская идея сегодня. Тридцать лет власть снова топчется на месте, сохраняя опасность нового распада страны, поскольку она не позволяют ответить на вопрос – в чем же наша национальная идея? (Разоткровенничаюсь. …Я понимаю, что у некоторых сейчас возникнет раздражение, злость и зависть, мне это абсолютно безразлично; отреагирую только если кто-то предложит не эмоции, а конструктивный ответ… Мне уже восьмой десяток и я с удовольствием продолжаю работать. Уверен, что буду услышан. Вопрос в том – когда? Единственную в России докторскую диссертацию с ясными ответами на комплекс вопросов о национальной идее я защитил 20 лет назад. Еще раньше получил премию Гарвардского университета в США за лучшую книгу о Русской идее, написал, кажется, 300 статей и 20 книг по этой теме. Мой ответ – это не экспромт…)

Вернусь к нацидее, к вопросам что же нас может объединить и – что значит для России – вперед? Первая наша ценность – историзм. Восстановление подлинной истории – отмена цензуры, открытие архивов, очищение от советской лжи – позволит вернуть правильное самопонимание, вернет народу субъектность, без чего невозможно выстраивание правильной стратегии будущего. А. Солженицын считал своей основной заслугой то, что он помог народу вступить в память.

Но сегодня продолжается фальсификация истории. Как можно говорить о Победе, умалчивая, что книга о третьем искуственном голодоморе и расправе Сталина с народом-победителем издана тиражом 300 экземпляров! Как можно говорить об истории, если ни один руководитель не назвал цифру – сколько соотечественников уничтожено советским государством? Система объявившая главного палача и диктатора "великим менеджером" и "отцом победы" неприемлема! Сначала мы узнаем правду о количестве погибших от собственной власти, а потом будем решать – какие у нас праздники. Другая ключевая составляющая обновленной Русской идеи – обустройство. Это когда главные статьи бюджета – наука, образование, здравоохранение, а не война, силовики и чиновники… Это значит, что про экстенсивную экономику, построенную на экспорте непереработанных углеводородов надо забыть. (Ведь тонна полипропилена, продукта шестого уровня нефтепереработки, стоит в 1000 раз дороже тонны сырой нефти!…)

Обустройство – это безусловный конституционный запрет на ведение военных действий за рубежом. Это возврат домой наших военных – из Украины, Сирии, ЦАР, Ливии… Про другие важнейшие составляющие нацидеи – демократию, духовность – в другой раз. Еще два слова про "вперед". Необходимо дать правовую оценку советскому режиму, нужен суд над СССР. Очищение от советчины, преемство с реформированными российскими ценностями, учет опыта демократического Запада и, особенно, опыта бывшей Восточной Европы – это и есть наш путь вперед. Зачем?

Слышу голоса - на кой ты это пишешь, неужели думаешь, что кто-то "сверху" тебя услышит? Никаких иллюзий у меня давно нет, твердо уверен – ни я, ни мои коллеги, разрабатывающие конструктивные, профессиональные решения абсолютно не нужны этой системе управления и ее руководителям. Но я уверен – нас ждут перемены и я хочу их приблизить.