"Начало большой войны": в России оправдали военную агрессию на границе

Перехват российским истребителем Су-27 самолета-разведчика RC-135 США над Балтийским морем может быть сигналом для начала большой войны.

Такое мнение изданию "НСН" высказали российские эксперты, указав, что данный инцидент с самолетом – плохой знак для России.

Отметим, что границы воздушного пространства России не были нарушены, однако ничего хорошего в этом нет, заявил бывший военный летчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский. Он сравнил данное ЧП с "преддверием начала Великой Отечественной войны".

"Сами по себе разведывательные самолеты, которые кружат у наших границ, это уже ненормально. Хоть один, хоть пятьдесят. Сразу хочется задать вопрос, что они разведывают и для чего? А если вспомнить Великую Отечественную войну, то где-то в 1938 году немецкие самолеты периодически летали вдоль наших границ, залетали за них, мотивируя это тем, что потерялись. А в итоге через три года началась война", – отметил Соколовский.

Такое же мнение высказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивко, оправдывая агрессию РФ на границе. Эксперт предположил, что мир готовится к войне, поэтому такие действия российского истребителя оправданы.

Российские СУ-27

"Просто ведется непрерывная разведка нашей границы. Идет полномасштабная непосредственная подготовка к возможной войне. Наше воздушное пространство и территориальные воды составляют 12 миль, то есть, где-то 22 километра. На дальность системы разведки – это где-то до пятисот километров – они могут вести наблюдение нашей территории. А вообще это связано с тем, что мир приближается к войне, большой войне", – подчеркнул Сивко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в небе над Балтикой "столкнулись" самолеты США и России.

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