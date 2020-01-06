Главная Новости
6 января • обновлено в 14:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Начальник отдела "Роскосмоса" и его брат найдены мертвыми

2.5т
Читать материал на украинском

Начальника отдела "Роскосмоса" Сергея Хайкина и его брата Ивана 6 января нашли мертвыми под Москвой (Россия).

Как написало "Рен ТВ", трагедия случилась в поселке Биокомбината под городом Щелково. На месте происшествия нашли ружье. По одной из версий, гибели мужчин предшествовал конфликт.

Издание kp.ru уточнило, что тело начальника отдела "Роскосмоса" было обнаружено в квартире дома с огнестрельным ранением. Рядом лежал труп его младшего брата.

Начальник отдела "Роскосмоса" и его брат найдены мертвыми

Начальник отдела "Роскосмоса" и его брат найдены мертвыми

Е-гор Алеев/ТАСС

По версии источника издания, никакой ссоры между мужчинами не было, но 31-летний Иван выстрелил в голову 36-летнего брата, а потом совершил самоубийство. Тела нашла мать погибших, следов борьбы, а также любых записок на месте не было обнаружено. Известно, что старший из братьев болел пневмонией.

Новости
Провода на шее и связанные руки: в центре Москвы по-зверски убили женщину

Правоохранители уже осмотрели место происшествия, изъяли оружие, упаковку патронов. Были назначены необходимые экспертизы, возбужденно уголовное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 13 ноября застрелили известного спортсмена, чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Место
Россия Москва
Тег
Роскосмос
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
6
Смешно
10
Интересно
6
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
О как!.Оказывается попасть на Небо можно и без батута?!.Ну хтоб мог подумать,мать чесная,вот это да.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махно Володимир
Махно Володимир
это вам за то, что русские ракеты не поднимаются в космос, даже после освящения! :)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги