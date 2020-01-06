Начальника отдела "Роскосмоса" Сергея Хайкина и его брата Ивана 6 января нашли мертвыми под Москвой (Россия).

Как написало "Рен ТВ", трагедия случилась в поселке Биокомбината под городом Щелково. На месте происшествия нашли ружье. По одной из версий, гибели мужчин предшествовал конфликт.

Издание kp.ru уточнило, что тело начальника отдела "Роскосмоса" было обнаружено в квартире дома с огнестрельным ранением. Рядом лежал труп его младшего брата.

Начальник отдела "Роскосмоса" и его брат найдены мертвыми Е-гор Алеев/ТАСС

По версии источника издания, никакой ссоры между мужчинами не было, но 31-летний Иван выстрелил в голову 36-летнего брата, а потом совершил самоубийство. Тела нашла мать погибших, следов борьбы, а также любых записок на месте не было обнаружено. Известно, что старший из братьев болел пневмонией.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия, изъяли оружие, упаковку патронов. Были назначены необходимые экспертизы, возбужденно уголовное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 13 ноября застрелили известного спортсмена, чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна.

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