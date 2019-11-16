"Началась война!" В России истребитель довел людей до паники. Видео

В России над улицами Владивостока опасно покуражил истребитель четвертого поколения, предположительно, Су-35, вызвав у местных жителей тревожные мысли о начале войны.
Видео соответствующего инцидента в своем Instagram опубликовал пользователь sergey.milvit, отметив, что такой безответственный поступок летчика заслуживает наказания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Однако, не думается, что геройством можно считать пикетирование (пикирование – Ред.) на низких высотах над жилыми домами, это скорее кураж, причем безответственный, заслуживающий, как минимум, дисциплинарного взыскания", — предположил пользователь.
Истребитель над жилыми домами во Владивостоке
Скрин видео
ЛЕТНЫЙ КУРАЖ Оно, конечно, здорово, что в рядах военнослужащих Военно-воздушных сил России и сегодня есть замечательные асы летного дела. Наследники славных мастеров воздушного боя, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны. Однако, не думается, что геройством можно считать пикетирование на низких высотах над жилыми домами, это скорее кураж, причем безответственный, заслуживающий, как минимум, дисциплинарного взыскания. Утро жителей улицы Хабаровской во Владивостоке началось не обычно – летящий над домами военный самолет навеял разные тревожные мысли. "Не началась ли война?" – подумали некоторые и испугались не на шутку, что теперь затрудняются даже припомнить, когда случилось происшествие; утром сего дня или вчера?!... 😉 @vdk_news24 @vdk_news @riavladnews @vladivostok_gorod @vl125.ru @primnews
Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь собралась закупать истребители Су-30СМ у России вместо того, чтобы разместить их базу на своей территории, что не решило бы проблему развития беларусской боевой авиации.
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