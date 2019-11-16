"Началась война!" В России истребитель довел людей до паники. Видео

В России над улицами Владивостока опасно покуражил истребитель четвертого поколения, предположительно, Су-35, вызвав у местных жителей тревожные мысли о начале войны.

Видео соответствующего инцидента в своем Instagram опубликовал пользователь sergey.milvit, отметив, что такой безответственный поступок летчика заслуживает наказания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Однако, не думается, что геройством можно считать пикетирование (пикирование – Ред.) на низких высотах над жилыми домами, это скорее кураж, причем безответственный, заслуживающий, как минимум, дисциплинарного взыскания", — предположил пользователь.

Истребитель над жилыми домами во Владивостоке Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь собралась закупать истребители Су-30СМ у России вместо того, чтобы разместить их базу на своей территории, что не решило бы проблему развития беларусской боевой авиации.

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