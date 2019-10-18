Начал задыхаться: в России на борту самолета произошло смертельное ЧП с ребенком

Годовалый ребенок скончался на борту самолета Airbus A330 российской компании "Аэрофлот" рейсом "Пхукет-Москва".

Об этом в пятницу, 18 октября, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает Life. По предварительным данным, родители и малыш — граждане Израиля.

Отмечается, что ребенку стало плохо и он начал испытывать удушье. В связи с этим самолет решили экстренно посадить в аэропорту Казани.

В России на борту самолета умер ребенок

Сразу после приземления на борт самолета поднялись врачи, однако они не смогли спасти малыша. Точная причина смерти пока не установлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России совершил экстренную посадку самолет, который направлялся из Москвы в Грозный из-за смерти 2-месячного ребенка на борту.

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