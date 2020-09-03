На Владивосток обрушился ураган: пострадали военные корабли, у домов срывало крыши. Видео

На Владивосток обрушился мощный ураган, вызванный тайфуном "Майсак".

Пользователи соцсетей делятся видео урагана, который срывал крыши домов и переворачивал автомобили (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В Приморье объявлено штормовое предупреждение, занятия в школах на юге края отменены, закрыто движение по Русскому и Золотому мостам. Без света остались около 43,5 тысяч человек.

В бухте Улисс плавучий док оторвало от швартовых бочек и снесло на российские военные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

Док врезался в военный причал и получил незначительные повреждения. Экипаж судоремонтного сооружения не пострадал. Корабли и личный состав флотилии также не пострадали. Между тем, на видео видно опасное приближение дока к судам.

Три буксира были направлены к месту инцидента, чтобы отбуксировать док.

Ранее тайфун "Майсак" уже прошел по территории Японии и Кореи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае спутник NASA заснял тропический циклон "Амфан", который бушевал в Индийском океане.

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