МоваЯзык

Топ-темы:

На Владивосток обрушился ураган: пострадали военные корабли, у домов срывало крыши. Видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новости России
2,5 т.
Ураган вызван тайфуном 'Майсак'

Ураган вызван тайфуном "Майсак".

На Владивосток обрушился мощный ураган, вызванный тайфуном "Майсак".

Пользователи соцсетей делятся видео урагана, который срывал крыши домов и переворачивал автомобили (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В Приморье объявлено штормовое предупреждение, занятия в школах на юге края отменены, закрыто движение по Русскому и Золотому мостам. Без света остались около 43,5 тысяч человек.

В бухте Улисс плавучий док оторвало от швартовых бочек и снесло на российские военные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

Док врезался в военный причал и получил незначительные повреждения. Экипаж судоремонтного сооружения не пострадал. Корабли и личный состав флотилии также не пострадали. Между тем, на видео видно опасное приближение дока к судам.

Три буксира были направлены к месту инцидента, чтобы отбуксировать док.

Ранее тайфун "Майсак" уже прошел по территории Японии и Кореи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае спутник NASA заснял тропический циклон "Амфан", который бушевал в Индийском океане.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

РоссияВладивосток ураган
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Новости России