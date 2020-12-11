На видеовстрече с Путиным правозащитница не смогла найти микрофон

Во время видеоконференции президента РФ Владимира Путина с членами Совета по правам человека правозащитница не смогла найти микрофон, чтобы ее услышал глава государства.

Мероприятие транслировали на сайте президента РФ. Члены Совета предложили провести амнистию, смягчить статью Уголовного кодекса о госизмене и прекратить практику преследования некоммерческих организаций.

Когда журналистка и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева обратилась к президенту с просьбой, он ее перебил.

"Ева Михайловна, повернитесь к микрофону, пожалуйста. Говорите в микрофон", – сказал Путин.

Правозащитница осмотрелась по сторонам, пытаясь найти микрофон, но ничего похожего не обнаружила.

"А у нас нет микрофонов", – сказала она главе государства.

Позже кто-то все-таки нашел устройство, с помощью которого можно общаться с Путиным, и положил его перед Меркачевой.

Женщина предложила президенту РФ провести широкую амнистию и выпустить из колоний всех, кому осталось меньше года отбывать заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин не смог сдержать кашель во время совещания с чиновниками. Из-за этого российские СМИ заподозрили у него коронавирус.