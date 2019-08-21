"Подняли хайп!" История с "освобождением" украинских политзаключенных получила продолжение

Российских правозащитников и адвокатов призвали не делать громких заявлений и не распространять слухи, связанные с возможным освобождением украинских политзаключенных.

"Если вы хотите помочь – можете отнести передачу… Но, пожалуйста, если вас реально заботят судьбы людей, делайте это тихо. Не рассказывайте никому. Зачем этот пиар, который может мешать", – заявил в эфире ObozTV глава общественной организации "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец.

"Хайп, который подняли вокруг якобы вывоза некоторых политзаключенных – он точно не в интересах самих политзаключенных. И эта информация не проверена", – подчеркнул Котелянец.

Как представитель объединения родственников, он попросил адвокатов комментировать только те моменты, в которых они являются экспертами – например, юридическое сопровождение дел.

"Российские адвокаты в принципе не могут знать. У них нет доступа к информации по поводу политических переговоров между Украиной и Россией", – пояснил он.

"Если бы проводились реальные переговоры и шли процессы к обмену, освобождению, то любой нормальный человек, которого это касается, никогда в жизни не будет озвучивать эту информацию. Само обнародование этой информации, пусть даже предположений – как сейчас делают российские правозащитники – ставит под сомнение успех всех этих процессов", – уточнил активист.

Котелянец добавил, что родственники политзаключенных не разглашают имеющуюся у них информацию, чтобы не навредить своим близким.

"Все, что нужно знать, родственники знают. Но вы же не видите постов или выступлений от родственников, которые рассказывают, мол, "завтра освободят моего близкого", – привел он пример.

По словам Котелянца, политзаключенных могли перевести в другое место по самым разным причинам – можно предположить, что это было очередное этапирование, которое в РФ организуют раз в несколько месяцев.

"Давайте мы дождемся какого-то подтверждения. Потому что сейчас никакого подтверждения нет, это только слухи", – подытожил он.

СИЗО №2 "Лефортово" в Москве Скриншот Youtube / Discoveri Channel

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа стало известно, что в России из колонии загадочно исчезли несколько украинских политзаключенных – в частности, Владимир Балух и Николай Карпюк. При попытке передать посылку адвокаты узнали, что их адресаты "выбыли".

Российский адвокат Марк Фейгин в комментарии OBOZREVATEL не исключил, что этапирование узников Кремля может свидетельствовать о подготовке "большого обмена пленными". Впрочем, он расценил эту вероятность как 50/50.

Чуть позже российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на "осведомленный источник" написало, что пятерых политзаключенных перевели в "Лефортово" и могут выдать Украине.

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